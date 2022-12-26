Возможно сохранение повышенной волатильности на валютном рынке в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможно сохранение повышенной волатильности на российском валютном рынке в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Диапазон колебаний пары USD/RUB в пятницу был более 4%, что для валюты крайне много. Закрытие предыдущей сессии проходило около максимумов дня, чуть выше 70 руб./$1. Однако то движение наверх пришлось на последние минуты. Возможно, в перовой половине сессии в понедельник курс доллара опустится ближе к 69 руб./$1, - отмечает аналитик инвесткомпании в комментарии. - Что касается среднесрочных перспектив, то базовый сценарий предполагает постепенное снижение волатильности и переход к боковику. Сейчас идет формирование границ нового коридора консолидации. Вероятно, он будет недалеко от 70 руб./$1 и 9,7-10 по юаню".

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