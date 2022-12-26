Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 68,5-70 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 68,5-70 руб./$1 в течение понедельника, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара на Московской бирже в пятницу перешел к консолидации у отметки 70 руб./$1. Способствовали этому активизация экспортеров перед выплатой налогов в понедельник и ослабление спекулятивного спроса на валюту. Учитывая рождественские выходные в США и Европе, выплату налогов и сформированную после бурного роста предыдущих дней перегретость, рассчитываем в начале текущей недели на тяготение американской валюты к сдержанному откату. Целевым на понедельник для доллара представляется диапазон 68,5-70 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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