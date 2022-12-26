Возможна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2100-2160п до конца 2022г - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, возможно, будет консолидироваться в диапазоне 2100-2160 пунктов до конца текущего года, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"По индексу Мосбиржи в понедльник нейтральный взгляд. Базовый сценарий предполагает сохранение фазы консолидации до конца года. Возможно, все колебания в оставшиеся сессии декабря уложатся в диапазон 2100-2160 пунктов, - пишет аналитик инвестиционной компании. - Что же касается важных среднесрочных рубежей, то сверху ключевым препятствием выступает уровень 2250 пунктов. Шансы дойти до него, скорее всего, появятся только в январе по мере роста ликвидности на рынке из-за дивидендных притоков от нефтяников. Реинвестирование их дивидендов обеспечит поддержку в целом большинству "голубых фишек". Снизу важной точкой опоры выступает минимум прошлого вторника, образовавшийся из-за "гэпа" в "ЛУКОЙЛе" - это отметка 2070 пунктов. Она отделяет рынок от ускоренного спуска к 1990-2010 пунктам".

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