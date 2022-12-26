Фондовые индексы США завершили ростом волатильную сессию пятницы

Уолл-стрит выросла в пятницу на статданных и корпоративных новостях. Рынки акций Азии в понедельник растут, биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с Рождеством.

Американские фондовые индексы завершили ростом волатильную сессию пятницы благодаря новым сигналам о замедлении инфляции в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 176,44 пункта (0,53%) и составил 33203,93 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 22,43 пункта (0,59%) - до 3844,82 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 21,74 пункта (0,21%) и составил 10497,86 пункта.

По итогам недели Dow Jones вырос на 0,9%. Тем временем Nasdaq упал на 1,9%, а S&P 500 потерял 0,2%; оба этих индекса зафиксировали снижение по итогам третьей недели подряд.

В понедельник торги в США проводиться не будут в связи с празднованием Рождества.

В пятницу стало известно, что индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в ноябре вырос на 5,5% в годовом выражении после подъема на 6,1% в октябре.

"Конечно, темпы роста индекса PCE несколько замедлились, но они очень далеки от того уровня, на котором их хочет видеть Федрезерв", - отметил портфельный управляющий Kingsview Investment Management Пол Нолти.

Объем заказов на товары длительного пользования в прошлом месяце упал на 2,1% относительно октября, тогда как аналитики ожидали более умеренного сокращения, на 1,1%. Падение показателя главным образом объясняется уменьшением числа заказов на самолеты.

"Опасения рецессии, конечно же, имеют под собой почву, но я считаю, что рынок больше заботит Федрезерв и вероятность дальнейшего повышения ставок. Поэтому я придерживаюсь мнения, что плохие новости стоит воспринимать как позитивный фактор для рынка акций, поскольку они могут замедлить действия Федрезерва", - написал Джо Салуцци из Themis Trading.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 59,7 пункта с 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительное значение индекса составляло 59,1 пункта, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали его пересмотра

Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является лучшим показателем за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в октябре было реализовано 605 тыс. домов, а не 632 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали падения продаж новостроек в прошлом месяце до 600 тыс.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones в пятницу стали акции Chevron Corp. (SPB: CVX), подскочившие на 3,1% благодаря росту цен на нефть. Цена бумаг Exxon Mobil (SPB: XOM) выросла на 2,6%, Occidental Petroleum (SPB: OXY) - на 3,5%.

В минусе завершили торги бумаги лишь пяти компаний из 30, входящих в расчет индикатора, причем самое резкое снижение продемонстрировали бумаги 3M Co. (SPB: MMM), подешевевшие на 1,2%.

Акции Tesla (SPB: TSLA) опустились в цене на 1,8%, хотя Илон Маск объявил, что не станет продавать акции компании в течение последующих двух лет.

Цена бумаг Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличилась на 0,8%. Компания договорилась об урегулировании коллективного иска, связанного со скандалом четырехлетней давности с участием фирмы Cambridge Analytica, заплатив $725 млн.

Капитализация Paychex Inc. увеличилась на 3,4%. Компания, занимающаяся подбором персонала и ведением бухгалтерии малых и средних предприятий, увеличила чистую прибыль на 8,5% во втором финансовом квартале и улучшила годовой прогноз.

Рыночная стоимость компании Mission Produce Inc., крупнейшего в мире производителя авокадо, рухнула на 15%. Компания отчиталась о чистом убытке в минувшем финквартале на фоне резкого снижения цен на авокадо.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в понедельник демонстрируют позитивную динамику вслед за повышением американского рынка акций в конце прошлой недели.

Биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с рождественскими праздниками. По этой же причине активность торговли на остальных рынках находится ниже обычного уровня, отмечает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:14 МСК увеличилось на 0,6%.

В число лидеров роста котировок входят акции сырьевых компаний, включая JGC Holdings Corp. (+3,3%), Inpex Corp. (+2,7%) и Nippon Steel Corp. (+2,4%), а также машиностроительных Kawasaki Heavy Industries Ltd. (+3%) и Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (+2,9%).

Кроме того, дорожают бумаги производителя чипов Advantest Corp. (+1,3%), ритейлера одежды Fast Retailing (+1,8%), выпускающей потребительскую электронику Sony Group (+0,3%), автомобильных Nissan Motor (+2,1%) и Toyota Motor (+0,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК вырос на 0,65%.

Растут цены акций технологических и потребительских компаний, в том числе Huizhou China Eagle - на 1%, Shenzhen Infinova, Zhejiang Netsun и Xi''an Catering - примерно на 10%, а также автопроизводителя BYD - на 4,2%.

Народный банк Китая в понедельник предоставил банкам 216 млрд юаней ($30,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в финансовой системе в конце года. По итогам прошлой недели чистый объем притока средств в финсистему страны составил 704 млрд юаней, что стало максимальным недельным вливанием с октября.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:14 МСК поднялось на 0,2%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - увеличились на 1,3%.

Сильный подъем котировок показывают бумаги фармацевтических компаний Kyongbo Pharmaceutical и Samil Pharmaceutical - на 16% и 7,4% соответственно.