Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 26 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за выходного дня в большинстве западных стран, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие месяцы, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом волатильную сессию 23 декабря благодаря новым сигналам о замедлении инфляции в США. В пятницу стало известно, что индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в ноябре вырос на 5,5% в годовом выражении после подъема на 6,1% в октябре. В понедельник торги в США проводиться не будут в связи с празднованием Рождества.

Объем заказов на товары длительного пользования в прошлом месяце упал на 2,1% относительно октября, тогда как аналитики ожидали более умеренного сокращения, на 1,1%. Падение показателя главным образом объясняется уменьшением числа заказов на самолеты. Тем временем индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 59,7 пункта с 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительное значение индекса составляло 59,1 пункта, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали его пересмотра.

Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является лучшим показателем за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в октябре было реализовано 605 тыс. домов, а не 632 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали падения продаж новостроек в прошлом месяце до 600 тыс.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник демонстрируют позитивную динамику вслед за повышением американского рынка акций в конце прошлой недели. Биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с рождественскими праздниками. По этой же причине активность торговли на остальных рынках находится ниже обычного уровня. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,57%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:14 МСК поднялось на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК вырос на 0,65%.

Народный банк Китая в понедельник предоставил банкам 216 млрд юаней ($30,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в финансовой системе в конце года. По итогам прошлой недели чистый объем притока средств в финсистему страны составил 704 млрд юаней, что стало максимальным недельным вливанием с октября.

Торги нефтяными фьючерсами на европейских и американских биржах 26 декабря не проводятся в связи с праздничным днем в США и большинстве стран Европы, в том числе Великобритании.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,303 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,715 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 декабря вырос всего на 0,02% и составил 109,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 822,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-15" (+0,38%), "Газпромбанк БО-17" (+0,29%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК БО-07" (-0,3%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,19%) и "ГК Самолет БО-П10" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что микрофинансовая компания "Кармани" разместила 274 тыс. 622 облигации серии 02, или 54,9244% выпуска. Компания начала размещение 3-летних облигаций объемом 500 млн рублей 29 сентября 2022 года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых, зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.

АО "ЕвроТранс" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,37% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 22 декабря. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Московская биржа 6 декабря зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

ООО "ДелоПортс" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 года на уровне 11% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Ранее в раскрытии компании сообщалось, что эмитент готовит выпуск облигаций объемом не более 10 млрд рублей со сроком обращения, заканчивающимся не позднее 30 июня 2025 года. Купоны полугодовые.

АО "Гидромашсервис" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 12% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 12,55% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 23 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 26 декабря начнет размещение выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-28 объемом 48,883 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 28 сентября 2032 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

OOO "СФО МОС МСП 2" планирует 26 декабря провести сбор заявок на приобретение облигаций с залоговым обеспечением класса А-2021 объемом 4 млрд рублей. Выпуск будет размещаться в рамках сделки секьюритизации кредитов МСП, оригинатор портфеля кредитов - МСП банк. Дата погашения займа - 26 мая 2033 года. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,55% годовых. Техразмещение запланировано на 28 декабря. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента - в любую дату выплаты купона, следующую за датой выплаты купона, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций станет меньше 10%.

АО "Мосгорломбард" 27 декабря начнет размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, ставки 2-18-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 39-го купона облигаций серии А25 в размере 8,15% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 лет. Ставка текущего купона - 7,75% годовых. По займу предусмотрена амортизация начиная с октября 2023 года. По выпуску 10 января предстоит исполнение оферты.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приобрело в рамках оферты 1 млн 378,614 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 34,47% выпуска. ГТЛК разместила 10-летний выпуск биржевых бондов объемом 4 млрд рублей в декабре 2015 года. Ставка текущего купона до погашения выпуска - 10,98% годовых.

Росбанк (MOEX: ROSB) приобрел по оферте 878 тыс. 307 облигаций серии БО-11 и 360 тыс. 152 облигации серии БО-12 по цене 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, банк приобрел 17,6% и 7,2% эмиссий соответственно. Росбанк разместил оба 10-летних выпуска в декабре 2016 года. Ставка 1-го купона по обоим выпускам установлена в размере 9,8% годовых, к ней приравнена ставка 2-6 купонов.