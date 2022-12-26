Котировки нефти могут вырасти до $89-90/барр. на горизонте следующих недель - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровням $89-90 за баррель на горизонте следующих недель, считают эксперты БКС Экспресс.

"Цены на нефть в пятницу подскочили на фоне сообщения российских властей об ожидаемом сокращении добычи. В это же время в США из-за заморозков приостановлена работа нескольких НПЗ. Фьючерсы на дизтопливо в США подскочили на 5%, предвещая локальные сложности с обеспеченностью топливом. - отмечают аналитики инвесткомпании в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают формировать восходящую волну после разворота в районе $75-76 за баррель. С учетом сохраняющихся рисков на стороне предложения потенциал роста еще есть, целью на горизонте следующих недель может стать зона $89-90 за баррель".

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