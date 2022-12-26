Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 26 декабря. Доллар США слегка колеблется, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется в ожидании новых стимулов к движению на фоне рождественских каникул в западных странах.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 70,1775 руб./$1 (-2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,5 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,7 коп. - до 9,913 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена отсутствием ярких факторов для его движения. Нацвалюта на прошлой неделе уже отыграла новости о введении "потолка" цен на газ, поддержку рублю оказывала подготовка компаний-экспортеров к перечислению в бюджет основных налогов месяца, которое должно состояться на этой неделе. Кроме того, инвесторы готовятся к длинным выходным в России, а в западных странах наступили рождественские каникулы.

Американские фондовые индексы завершили ростом волатильную сессию пятницы благодаря новым сигналам о замедлении инфляции в США. В пятницу стало известно, что индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в ноябре вырос на 5,5% в годовом выражении после подъема на 6,1% в октябре.

В понедельник торги в США проводиться не будут в связи с празднованием Рождества.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник разнонаправленно колеблются: японский Nikkei 225 растет на 0,48%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,44%, южнокорейский Kospi подрастает на 0,15%, китайский CSI 300 растет на 0,54%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,63%.