Главные события недели - Sber CIB

Доклад о социально-экономическом положении России будет опубликован на текущей неделе, также выйдут индексы PMI в России и Китае, отмечают аналитики Sber CIB.

26 декабря:

- Выходной в США в связи с Рождеством.

27 декабря:

- Данные по прибылям в промышленности КНР за ноябрь;

- Индекс цен на жилье в США за октябрь;

- Товарные запасы в розничной торговле (без учета автомобилей) в США за ноябрь.

28 декабря:

- Доклад о социально-экономическом положении России;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости США за ноябрь.

29 декабря:

- Производственный индекс PMI в России за декабрь;

- Кредиты нефинансовым организациям в еврозоне за ноябрь.

30 декабря:

- Индекс PMI для сферы услуг России за декабрь;

- Индекс PMI в Чикаго за декабрь.

31 декабря:

- Индексы PMI в Китае за декабрь.

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