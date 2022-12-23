Рубль по итогам пятницы не сохранил рост, упал к доллару и евро перед длительными выходными на западных биржах

Москва. 23 декабря. Доллар США и евро развернулись вверх после падения в первой половине дня и выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль упал к бивалютной корзине перед выходными днями в России и Рождественскими каникулами в западных странах.

Курс доллара США составил 70,2 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,25 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,7 руб./EUR1, подорожав на 2,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,66 рубля - до 72,68 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 15,1 копейки - до 9,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост первой половины пятницы и по итогам дня вновь заметно упал к доллару и евро. Участники рынка выходили из позиций перед выходными днями в России и Рождественскими каникулами в западных странах. При этом ранее в пятницу существенную поддержку рублю оказала подготовка компаний-экспортеров к перечислению в бюджет основных налогов месяца, которое должно состояться на следующей неделе.

Вице-премьер Александр Новак уверен, что стоимость марки Urals вскоре стабилизируется, ее колебания он связал с неопределенностями. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"На сегодняшний день цена нефти примерно торгуется на уровне $80 за баррель марки Brent. Марка Urals - это основная марка российской нефти, которая торгуется на западном направлении (реализуется - ИФ) с дисконтом. Дисконт этот был высоким в начале года, затем снизился в два раза, сейчас он тоже из-за неопределенностей несколько вырос. Я уверен, что сейчас стабилизация произойдет", - сказал вице-премьер.

Новак сообщил, что российские нефтекомпании на фоне санкций переориентируют поставки нефти и нефтепродуктов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

По его словам, добыча нефти в России по итогам 2022 года вырастет примерно на 2%. "До конца года в нефтяной отрасли выйдем на увеличение даже объемов добычи по сравнению с прошлым годом примерно на 2%, до уровня 535 млн тонн. Выпустим больше примерно на 5% нефтепродуктов, чем в прошлом году", - сказал он.

Новак добавил, что в начале следующего года добыча нефти в РФ может сократиться на 500-700 тыс. баррелей в сутки в связи с введением странами ЕС механизма "потолка" цен. "Для нас это примерно 5-6%. Это незначительный объем, но такие риски существуют", - сообщил он.

Он еще раз подчеркнул, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты юридическим лицам тех стран, которые будут требовать в контрактах соответствие цены введенному "потолку".

Введение "потолка" цен на газ на европейском рынке, по словам Новака, может привести к переходу поставщиков газа на другие площадки, где нет таких ограничений. Он полагает, что решение имеет "популистский характер, европейские партнеры так до конца и не понимают, как будет работать этот механизм".

Вице-премьер не исключил, что в случае активации такого механизма будет происходить перераспределение объемов: газ будет искать другие рынки, появится дефицит, а "поставщики уйдут на другие площадки, где не будет ограничений".

"Российский рубль в пятницу продолжил искать равновесное состояние, завершив день чуть выше 70 за доллар. Поиски этого уровня сопровождались высокой дневной волатильностью и объемами торгов, которые превысили сегодня 125 млрд рублей. В начале следующей недели ожидаются пиковые выплаты в рамках налогового периода, что должно оказать поддержку рублю", - рассказала "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в начале торгов просел в рамках коррекции вчерашней волны восстановления. Однако вскоре российская валюта возобновила укрепление, переписав максимум последних нескольких дней. После старта основной российской сессии мировые рынки и нефтяные цены устремились вверх. На этом фоне рубль усилил восходящую динамику, но в середине торгов в рамках коррекции сильно откатился от достигнутых вершин. Поддержку российской валюте оказывает приближение пика налоговых платежей экспортеров, которые приходятся на понедельник. Тем не менее факторы, которые вызвали его быстрое ослабление в последние недели, являются более значимыми и долгосрочными, поэтому могут усилить давление на рубль уже на следующей неделе. Прежде всего это сокращение экспортной выручки и восстановление импорта", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть уверенно повышаются на торгах в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу составляет $83,34 за баррель, что на 2,91% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,96%, до $79,78 за баррель.

За неделю цена Brent может вырасти примерно на 5%, WTI - на 7%.

Поддержку котировкам оказывают данные о снижении запасов в США, а также ожидания сокращения добычи в России вслед за введением западными странами "потолка" цен на российскую нефть.

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство природного газа из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, которые накрыла снежная буря. По данным Bloomberg, добыча газа в стране в четверг сократилась до менее чем 96 млрд кубических футов по сравнению со 100 млрд футов в среду.

В то же время ограничивающими факторами для роста нефтяных котировок являются опасения дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США и увеличение количества заражений коронавирусом в Китае, отмечают отраслевые аналитики.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,4546 рубля, до 68,676 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,6039 рубля, до 73,0407 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи упал в пятницу на 3,1282 рубля по отношению к четвергу и составил 68,7603 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск снизился на 2,8038 рубля и составил 68,7711 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 789,478 млн, из которых $841,542 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 947,936 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 3,8147 рубля, до 76,7759 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 3,0022 рубля, подешевев до 73,1163 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR936,233 млн, из которых EUR320,962 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR615,271 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая опустилась на 2 базисных пункта - до 7,59% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,85% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно четверга - 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно.