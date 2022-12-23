Рынок акций РФ на неделе снизился на внешнем негативе и отсечке дивидендов "ЛУКОЙЛа"

Рынок акций РФ на минувшей неделе продолжил умеренное снижение вслед за мировыми фондовыми площадками из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва и введения Западом потолка цен на российскую нефть. Лучше рынка выглядели бумаги золотодобывающих компаний на фоне выросших цен на золото (выше $1800 за тройскую унцию), индекс Мосбиржи несмотря на снижение остался в рамках боковика 2150-2200 пунктов.

Рынок акций РФ на минувшей неделе снизился на фоне ухудшения общемировой фондовой конъюнктуры из-за падения спроса на рисковые активы в связи с ожиданиями сохранения жесткой монетарной политики мировых центробанков в условиях борьбы с инфляцией, а также из-за отсечки дивидендов "ЛУКОЙЛа". Индекс Мосбиржи просел в район 2120 пунктов, а индекс РТС откатился ниже 965 пунктов на фоне резкого ослабления рубля.

По итогам торгов с 19 по 23 декабря индекс МосБиржи снизился на 0,4% и составил 2124,02 пункта, индекс РТС потерял 7,2% и достиг 963,51 пункта на фоне роста доллара до 70,18 руб./$1 (+5,53 рубля) и подросшей февральской нефти Brent до $83,63 за баррель (+5,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2130 пунктов, а индекс РТС упал ниже рубежа 1000 пунктов и обновил минимум за 2 месяца за счет резкого ослабления рубля (доллар вырос более чем на 3 рубля).

Подросли акции "ЛУКОЙЛа" (+0,5%) перед отсечкой на бирже дивидендов компании (НК выплатит за 2021 год 537 рублей на акцию, за 9 месяцев 2022 года - 256 рублей на акцию).

Во вторник снижение рынка акций РФ после отсечки на бирже дивидендов "ЛУКОЙЛа" (-11,6%) было сдержано ростом остальных ликвидных бумаг во главе с экспортерами за счет ослабления рубля; индекс МосБиржи после утреннего провала в район 2070 пунктов смог отскочить в район 2120 пунктов. Доллар вырос до 69 рублей.

Нефть Brent превысила $80 за баррель на фоне надежд на скорейшее восстановление потребления энергоресурсов в Китае. Власти КНР объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году и пообещали принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса. Кроме того, поддержку рынку нефти оказали сообщения о решении США начать пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR).

В среду рынок акций РФ просел в рамках коррекции во главе с бумагами "Магнитогорского металлургического комбината" (-3%), разочаровавшего акционеров дивидендными новостями; внешние площадки при этом подавали позитивные сигналы, а поддержку индексу МосБиржи (-0,2%) оказывало ослабление рубля (доллар поднялся к 71 руб.).

Председатель совета директоров и основной владелец ММК Виктор Рашников заявил накануне, что комбинат, который весной этого года отказался от уже рекомендованных дивидендов за 2021 год, пока не планирует возвращаться к вопросу выплат акционерам, на данный момент такой возможности нет.

Акционеры ПАО "Газпром нефть" (+1,6%) на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов компанией за 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 руб. на акцию (отсечка реестра 30 декабря). Нефть Brent поднялась к $82 за баррель на статистике Минэнерго США о сокращении запасов (резервы нефти сократились на 5,9 млн баррелей при прогнозах роста на 2,5 млн).

В четверг рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом большинства blue chips, несмотря на ухудшение вечером внешних фондовых настроений и на растерявшую дневной рост нефть (Brent просела ниже $82 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 2120 пунктов, а РТС отскочил вверх к 970 пунктам на фоне укрепления рубля после затяжного снижения (доллар упал ниже 69 руб./$1 после утреннего роста выше 72,6/$1). Лидировали в росте акции ВТБ (+2,7%) после известий, что ЦБ РФ заключил договор о продаже 100% акций банка "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей.

Внешние рынки просели после выхода в США позитивной статистики - ВВП страны в III квартале был пересмотрен с повышением до 3,2% с предыдущей оценки роста в 2,9%. Улучшение показателей экономики подогрело ожидания длительного сохранения жесткой политики Федрезерва в монетарной политике.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике фишек на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и выросшей нефти. Индекс МосБиржи стабилизировался выше 2120 пунктов, а индекс РТС просел ниже 965 пунктов на фоне вечернего ослабления рубля (доллар вновь превысил 70 руб./$1).

Нефть Brent превысила $83 за баррель на фоне ожиданий сокращения добычи Россией вслед за введением западными странами потолка цен на экспортируемую нефть. По словам вице-премьера РФ Александр Новака, добыча нефти в РФ в начале следующего года может сократиться на 500-700 тыс. б/с в связи с введением государствами ЕС механизма price cap.

В период с 19 по 23 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа" (-12%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-8%), ПАО "Ренессанс страхование" (-6%); лучше рынка оказались бумаги "Русснефти" (+11%), "Мосбиржи" (+9%), "Мечела" (+6%).

Динамику рынка акций РФ на текущей неделе будут определять геополитические новости и корпоративные события, при этом активность торгов в преддверии новогодних праздников сократится. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2100-2150 пунктов, для индекса РТС - 940-1000 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".