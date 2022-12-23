Рынок акций РФ в пятницу консолидировался, неделю закрыл в "минусе"

Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне роста нефти (Brent вновь превысила $83 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; вечернее ослабление рубля оказало давление на индекс РТС.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2124,02 пункта (+0,1%), индекс РТС - 963,51 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 70,18 рубля (+1,23 рубля), днем курс опускался до 67,5 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4-7,2%, доллар вырос на 5,53 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

Внеочередное собрание акционеров "Татнефти", назначенное на 22 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания. В повестке ВОСА был заявлен вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2022 года.

Ранее совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам 9 месяцев 39,57 руб. на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие. В первом полугодии НК выплатила 32,71 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала могут составить 6,86 руб. на акцию.

НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи) получил разрешение от Минфина Бельгии на разблокировку активов всех несанкционных инвесторов, сообщил в четверг сайт бельгийского Минфина.

Добыча нефти в России по итогам 2022 года вырастет примерно на 2%, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак. В то же время, РФ может сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тыс. б/с в связи с введением странами ЕС механизма price cap ("потолок" цен), отметил Новак. Он также еще раз подчеркнул, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты юридическим лицам тех стран, которые будут требовать в контрактах соответствие цены введенному "потолку".

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в пятницу торговался в слабоволатильном разнонаправленном ключе при сниженных оборотах - "фактор пятницы" и приближение рождественских и новогодних праздников обусловили низкую торговую активность. Цены на нефть при этом продолжили рост, рубль приостановил ослабление к доллару.

В целом на уходящей неделе российский рынок в очередной раз продемонстрировал невыразительную динамику, несмотря на волну ослабления рубля и повышение цен на нефть. Вероятно, инвесторы откладывают основные покупки до января, опасаясь реализации какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в новогодние праздники. "Также участники торгов могут занимать выжидательную позицию в свете неполной ясности картины влияния на российские экспортные поставки нефти европейского эмбарго, "потолка" цен и ответа Москвы на данные санкционные инициативы", - полагает эксперт.

На следующей, предновогодней, неделе эти факторы продолжат сдерживать покупательскую активность, и дотянуться до уровня 2200 пунктов индексу МосБиржи в этом году будет очень сложно. Начало недели может быть особенно малоактивным, так как в понедельник в США, Германии и ряде других стран торги проводиться не будут в связи с католическими рождественскими праздниками. Индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2075-2175 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу получил поддержку от отдельных корпоративных историй и вечернего ослабления рубля (доллар к закрытию основных торгов отыграл рубеж 70 руб.).

Акции "Газпрома" вышли в заметный "плюс" во второй половине сессии без очевидных фундаментальных причин. Акционеры "Газпром нефти" ждут закрытия реестра по дивидендам за 9 месяцев 2022 года на следующей неделе (последний день с выплатами акции можно будет купить в среду). Многие бумаги в пятницу скорректировались вниз после повышения в предыдущие сессии. В частности, акции En+ (MOEX: ENPG) Group снизились на фоне отступления цен на алюминий от декабрьского пика $2577 за тонну.

"Некоторое давление на нефтегазовый сектор оказывали заявления вице-премьера РФ Новака о готовности России сократить добычу нефти в ответ на введение "потолка" цен на ресурс. В начале следующего года производство нефти в РФ, по словам Новака, может упасть на 500-700 тыс. б/с, что составляет 5-7% от совокупной добычи. Поставки нефти планируется перенаправить в Азию, Африку и Латинскую Америку", - отметила аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в конце недели оставались под основным нисходящим давлением. Одна из основных интриг конца года в долларовом сегменте заключается в том, удастся ли рублю развить коррекционный отскок. В целом нефтегазовый сектор в ближайшее время может ощущать слабость из-за рисков сокращения производства, считает Кожухова.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, выросшая нефть поддержала рынок акций РФ в пятницу. Вице-премьер Новак вслед за президентом РФ Владимиром Путиным анонсировал официальный ответ России на "потолок" цен на следующей неделе, и это заявление могло стимулировать рост цен на нефть.

Рост акций "Газпрома", возможно, связан с тем, что инвесторы не ожидают, что европейский "потолок" цен на газ будет способен существенно повлиять на поставки газа в Европу, считает аналитик. Снизились расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,9%) после сообщений, что компании Сергея Солонина после оферты миноритариям консолидировали почти 72% бумаг компании. В понедельник индекс МосБиржи останется в коридоре 2100-2200 пунктов, полагает Мильчакова.

Аналитик ФГ "Финам" Александр Ковалев обратил внимание на сохранение на рынках опасений, что цикл количественного ужесточения от ФРС и других центробанков будет более продолжительным и болезненным для мировой экономики после того, как рост ВВП США в III квартале оказался заметно выше предварительных оценок. В Китае к этому добавились парадоксальные заявления одного из ведущих инфекционистов страны о том, что КНР готовится преодолеть пик заболеваемости в ближайшую неделю, хотя, по официальным данным, этот пик был пройден еще в начале декабря. Выраженного движения на американских и европейских площадках в пятницу не ожидается в связи с празднованием 25 декабря католического Рождества, полагает аналитик.

На рынке акций РФ умеренно просели акции "Татнефти" на фоне известий, что собрание акционеров по утверждению дивидендов за 9 месяцев не состоялось по причине отсутствия кворума, в связи с этим заседание было перенесено на 27 декабря. "Это породило опасения рынка относительно того, что дивиденды могут быть не утверждены акционерами", - считает Ковалев.

Индекс МосБиржи остается в середине нисходящего канала после отскока от его нижней границы на уровне 2070 пунктов во вторник. Потенциала пробития канала вверх не наблюдается, поскольку его верхняя граница совпадает с 50-дневной скользящей средней в районе 2155 пунктов. В связи с этим вероятной выглядит дальнейшая консолидация вблизи уровня 2100 пунктов, полагает аналитик "Финама".

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE, DAX изменились на 0,1-0,3%), также нет единого вектора в США (Nasdaq просел на 0,4%, S&P 500 растет на 0,3%).

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% при прогнозах роста на 0,3%, расходы выросли на 0,1% при ожидавшемся подъеме на 0,2%.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу растут и завершают в "плюсе" вторую неделю подряд на фоне снижения запасов в США и улучшения перспектив спроса в связи со смягчением антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,63 за баррель (+3,3% и -1,5% в четверг), февральская цена WTI - $80,07 за баррель (+3,3% и -1% накануне).

Поддержку рынку также оказывают ожидания сокращения добычи Россией вслед за введением западными странами потолка цен на экспортируемую нефть.

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство природного газа из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, которые накрыла снежная буря. По данным Bloomberg, добыча газа в Штатах в четверг сократилась до менее чем 96 млрд кубических футов по сравнению со 100 млрд футов в среду.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-23,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-6,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-6,5%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-5,2%), En+ (-3,2%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,1%).

Выросли бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,1% и +5,2% "префы"), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+3,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,8%).

Акционеры ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+2%, до 0,2237 рубля) на внеочередном собрании 23 декабря приняли решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2022 года из расчета 0,03015 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 8 января 2023 года.

Акционеры ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+1,5%, до 0,1852 рубля) на внеочередном собрании 23 декабря утвердили промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев из расчета 0,01893 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 8 января 2023 года.

Акционеры ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+1%, до 0,297 рубля) на внеочередном собрании в пятницу одобрили выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев в размере 0,034 руб. на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка установлена на 8 января 2023 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 17,53 млрд рублей (из них 3,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Газпрома", 2,83 млрд рублей на бумаги Сбербанка и 1,5 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").