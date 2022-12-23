Котировки евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне падения цен UST

Москва. 23 декабря. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне негативной динамики в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций в начале недели была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых рынках капитала, заметно ухудшившаяся после состоявшегося декабрьского заседания ФРС США, в начале новой недели осталась нестабильной.

Американские фондовые индексы продолжили снижаться 19 декабря. Инвесторов все больше заботят перспективы рецессии в мировой экономике, которая представляется почти неизбежной. К этому ведет политика центробанков мира, направленная на увеличение процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. В середине декабря Федеральная резервная система, ЕЦБ и Банк Англии повысили ставки на 50 базисных пунктов и сигнализировали о намерении продолжить ужесточение денежно-кредитной политики до появления явных признаков приближения инфляции к целевым значениям.

Во вторник цены российских еврооблигаций вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне продолжившегося падения цен US Treasuries. Негативным фактором для мировых рынков капитала была растущая обеспокоенность инвесторов по поводу экономических перспектив на фоне возможного дальнейшего повышения процентных ставок крупными центральными банками мира, что может спровоцировать рецессию глобальной экономики. Тем временем опубликованные 20 декабря данные министерства торговли США показали, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в ноябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составило 1,434 млн, а не 1,425 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,4 млн.

Котировки отечественных евробондов в среду продолжили демонстрировать смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств.

Основным драйвером подъема фондовых индексов стали сильные корпоративные отчетности. Инвесторы не готовы отказаться от мысли о том, что экономика США остается устойчивой - несмотря на опасения по поводу нависшей рецессии. Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 108,3 пункта по сравнению с пересмотренными 101,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения до 101 пункта с объявленного ранее ноябрьского уровня в 100,2 пункта, свидетельствуют данные опросов Trading Economics. Улучшение настроений американцев было обусловлено в том числе снижением цен на автомобильное топливо и ростом оптимизма в отношении работы и состояния экономики страны.

Ситуация на мировых рынках капитала после локальной позитивной коррекции 22 декабря вновь ухудшилась на опасениях глобальных инвесторов за состояние мировой экономики в условиях активного ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками. В итоге в последние два дня недели облигации большинства развитых стран, в том числе и US Treasuries, находились под давлением продавцов, в то время как цены отечественных евробондов продолжили колебаться в рамках бокового диапазона.

Экономика США в июле-сентябре выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в третьем квартале на 2,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра предварительных данных. Уверенный рост американской экономики обусловлен, в частности, повышением объемов экспорта, потребительских расходов, а также расходов федеральных и местных органов власти. Во втором квартале этого года ВВП Штатов снизился на 0,6%, в первом - на 1,6%.

Инвесторы опасаются, что сильные макроэкономические показатели, указывающие на устойчивость американской экономики, приведут к укреплению мнений руководителей ФРС о необходимости и возможности дальнейшего повышения процентных ставок.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,2% - до 58,94% от номинала (их доходность выросла на 4,5 базисного пункта - до 10,69% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,4% - до 63,86% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 2 базисных пункта и составила 9,61% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 27 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 1,1%, подешевев до 41,03% от номинала (его доходность составила 12,91% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за пять дней на 0,07% - до 43,23% от номинала (их доходность выросла на 27 базисных пунктов и составила 32,68% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1,3% - до 42,83% от номинала (их доходность составила 25,75% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году прибавили в стоимости 0,03%, подорожав до 41,14% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 21,8% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 0,34%, подорожав до 81,45% от номинала (его доходность выросла на 58 базисных пунктов - до 34,68% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за неделю всего на 0,03%, составив 64,85% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". При этом рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов. К тому же традиционно в конце года снижается активность участников рынка, многие из которых уходят на Рождественские и Новогодние каникулы.