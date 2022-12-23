Sber CIB позитивно оценивает перспективы акций Мечела и Распадской

Аналитики Sber CIB позитивно оценивают перспективы акций "Мечела" и "Распадской", но рекомендуют инвесторам соблюдать осторожность при выборе момента для покупки, сообщается в материале инвестбанка.

"Мечел" является бенефициаром относительно высоких цен на коксующийся уголь, которые, хоть и снизятся в следующем году, однако останутся на уровне выше средних за последние три и пять лет, - пишут эксперты. - В металлургическом бизнес-сегменте компании в 2023г мы ожидаем некоторого улучшения показателей на фоне восстановления цен после значительного падения в 2022г. Мы полагаем, что компания может возобновить выплату дивидендов по привилегированным акциям в случае плавного восстановления в ценах в металлургическом сегменте. Акции компании торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2022о, равным 2,9, что намного ниже среднего за последние пять лет. Тем не менее мы полагаем, что инвесторам стоит быть особенно осторожными сейчас в выборе момента покупки акций компании, учитывая замедление роста в сталелитейном секторе и снижение цен на коксующийся уголь, что может продолжить оказывать давление на котировки".

На котировки акций "Распадской" влияют прежде всего неопределенность вокруг спроса со стороны российских металлургов и отсутствие у компании технической возможности выплачивать дивиденды в кратко- и среднесрочной перспективе, отмечается в материале банка. Однако отрицательный чистый долг компании в сочетании с потенциальным смягчением карантинных ограничений в Китае могут улучшить отношение инвесторов к акциям компании.

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