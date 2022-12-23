Среднесрочных драйверов роста котировок акций Газпрома нет - БКС Экспресс

Драйверов для роста котировок акций "Газпрома" в среднесрочной перспективе нет, но долгосрочная оценка в целом положительная, считают аналитики БКС Экспресс.

"Бумаги "Газпрома" в 2022 году были постоянно на слуху. В I полугодии инвесторы ожидали рекордных дивидендов. "Нервы потрепали" рекомендация совета директоров о выплате по итогам 2021 года 52,53 руб. на акцию, что предполагало доходность около 18%, и последовавший затем неожиданный отказ акционеров одобрить выплаты. Это спровоцировало обвал акций на 30% за день. Затем компания все-таки выплатила впервые в истории промежуточные дивиденды, и доходность оказалась феноменальной - 26%. В течение года регулярно появлялись новости о высокой волатильности цен на газ в Европе, новых налогах. Ни одна другая бумага на российском рынке не вызывала столько эмоций, - пишут эксперты инвесткомпании в обзоре. - Однако к концу года волатильность в акциях снизилась. Дивиденды за первое полугодие уже потрачены или реинвестированы, а итоговые выплаты за 2022 год могут сократиться из-за налоговой нагрузки. В среднесрочной перспективе драйверов для роста акций не просматривается. Временно бумага может выпасть из фокуса инвесторов из-за повышенной неопределенности по дальнейшим перспективам. Интерес к ней вернется, скорее всего, ближе к концу 1П23, когда может появиться информация по дивидендам. Долгосрочный взгляд в целом положительный".

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