Рубль днем укрепляется к доллару и евро в рамках подготовки к пику налоговых выплат декабря

Москва. 23 декабря. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях спроса на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат декабря, который ожидается на следующей неделе.

Курс доллара США составил 68,94 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,09 руб./EUR1, подешевев на 46,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,6 копейки - до 70,8 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 4,3 копейки - до 9,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро в ходе дневных торгов, так как компании-экспортеры готовятся к перечислению в бюджет основных налогов месяца, которое должно состояться на следующей неделе. Кроме того, участники рынка закрывают спекулятивные позиции и фиксируют прибыль после роста доллара и евро до апрельских максимумов, наблюдавшегося с начала недели.

Вице-премьер Александр Новак уверен, что стоимость марки Urals вскоре стабилизируется, а ее колебания он связал с неопределенностями. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"На сегодняшний день цена нефти примерно торгуется на уровне $80 за баррель марки Brent. Марка Urals - это основная марка российской нефти, которая торгуется на западном направлении - (реализуется - ИФ) с дисконтом. Дисконт этот был высоким в начале года, затем снизился в два раза, сейчас он тоже из-за неопределенностей несколько вырос. Я уверен, что сейчас стабилизация произойдет", - сказал вице-премьер.

Новак сообщил, что российские нефтекомпании на фоне санкций переориентируют поставки нефти и нефтепродуктов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

По его словам, добыча нефти в России по итогам 2022 года вырастет примерно на 2%. "До конца года в нефтяной отрасли выйдем на увеличение даже объемов добычи по сравнению с прошлым годом примерно на 2%, до уровня 535 млн тонн. Выпустим больше примерно на 5% нефтепродуктов, чем в прошлом году", - сказал он.

Новак добавил, что в начале следующего года добыча нефти в РФ может сократиться на 500-700 тыс. баррелей в сутки в связи с введением странами ЕС механизма "потолка" цен. "Для нас это примерно 5-6%. Это незначительный объем, но такие риски существуют", - сообщил он.

Он еще раз подчеркнул, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты юридическим лицам тех стран, которые будут требовать в контрактах соответствие цены введенному "потолка".

Введение "потолка" цен на газ на европейском рынке, по словам Новака, может привести к переходу поставщиков газа на другие площадки, где нет таких ограничений. Он полагает, что решение имеет "популистский характер, европейские партнеры так до конца и не понимают, как будет работать этот механизм".

Вице-премьер не исключил, что в случае активации такого механизма будет происходить перераспределение объемов: газ будет искать другие рынки, появится дефицит, а "поставщики уйдут на другие площадки, где не будет ограничений".

"Сегодняшняя активизация продаж валютной выручки экспортерами к налоговым платежам, вероятно, локально поддерживает рубль, позволяя отыгрывать часть существенных потерь за последние дни. В этом периоде основное давление на российскую валюту, на наш взгляд, оказывало сочетание ряда факторов. Прежде всего, это реализация санкционных рисков и сокращение поступлений валютной экспортной выручки. Также к покупкам валюты могли добавиться инвесторы, традиционно предпочитающие выходить из рублевых активов на период длинных выходных, и те физические лица, кто планировал зарубежные поездки в праздники. Наконец, в валюту могла быть конвертирована часть средств пришедшей бюджетной ликвидности (об этом, в частности, косвенно свидетельствует рост рублевых ставок МБК, несмотря на бюджетный приток). Мы не исключаем сохранения возможности новых максимумов по валютным парам на рынке РФ в ближайшее время, однако затем все же ожидаем некоторой коррекции рубля вверх и восстановления баланса на рынке. При этом резким ослаблением в декабре рубль возможно заранее уже отыграл часть неблагоприятного сценария следующего года в виде сокращения экспортной валютной выручки", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль в пятницу продолжает укрепляться. Национальная валюта по отношению к доллару опускалась ниже отметки 68. Восстановлению рубля сопутствует налоговый период. Экспортеры пользуются повышенным курсом перед очередным сезоном выплаты. Пик выплаты НДПИ в этом месяце придется на 27 декабря", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд на фоне снижения запасов в США и улучшения перспектив спроса в связи со смягчением антиковидных ограничений в Китае.

Поддержку рынку также оказывают ожидания сокращения Россией добычи вслед за введением западными странами "потолка" цен на экспортируемую нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $82,43 за баррель, что на 1,79% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,12%, до $79,13 за баррель.

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство природного газа из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, которые накрыла снежная буря. По данным Bloomberg, добыча газа в стране в четверг сократилась менее чем до 96 млрд кубических футов по сравнению со 100 млрд футов в среду.

В то же время ограничивающими факторами для роста нефтяных котировок являются опасения дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США и рост количества заражений коронавирусом в Китае, отмечают отраслевые аналитики.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая опустилась на 2 базисных пункта - до 7,59% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,85% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно четверга - 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно.