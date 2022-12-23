Разблокировка активов в европейских депозитариях позитивна для Мосбиржи - Sber CIB

Разблокировка активов в европейских депозитариях позитивна для Московской биржи, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB

Министерство финансов Бельгии в четверг выдало лицензию на "размораживание" заблокированных активов Euroclear, которая будет действовать до 7 января 2023 года включительно, констатируют эксперты инвестбанка. Во вторник такое же решение приняло Министерство финансов Люксембурга, напоминают они. По данным Минфина Бельгии, по итогам третьего квартала 2022 года 65% средств, заблокированных из-за санкций против России, приходится на активы в евро, оставшаяся часть - на прочие валюты.

"По нашему мнению, разблокировка активов в Euroclear и Clearstream и их возвращение в Россию позитивно скажется на достаточности капитала НРД и повысит вероятность будущих дивидендов (НРД входит в Группу "Московская биржа"). Возврат средств позволит повысить доходы от деятельности НРД из-за увеличения суммы средств, находящихся в нем на хранении. Кроме того, возврат заблокированных активов может привести к перетоку денежных средств в российские инструменты. В результате возрастет активность торгов на Московской бирже", - указывают в Sber CIB.

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