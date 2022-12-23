Риски снижения индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе остаются актуальными - "Велес Капитал"

Риски сохранения нисходящего движения индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе при их положении ниже 2150 и 1000 пунктов соответственно пока остаются, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"У индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе может не появиться значимых драйверов для развития восходящего движения, в связи с чем актуальными остаются риски сохранения нисходящего давления при их положении ниже 2150 и 1000 пунктов соответственно. Вялой динамике может способствовать предпраздничная пониженная активность и отсутствие значимых сигналов с зарубежных площадок, где будут праздновать католическое Рождество. Индекс РТС, однако, получит поддержку в случае продолжения восходящей коррекции рубля", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.