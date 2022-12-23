Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Micron Technology с прогнозной стоимостью на уровне $35 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчетность Micron за четвертый квартал уходящего финансового года негативно. Текущие результаты и пессимистические прогнозы менеджмента компании на следующий отчетный период и на 2023-2024 годы в целом сигнализируют о более сильных негативных трендах во всех сегментах полупроводниковой индустрии, чем ожидалось ранее. Оцениваем компанию в 6,5х EV/EBITDA NTM", - пишет эксперт Егор Толмачев.

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