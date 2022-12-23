Рынок, возможно, вернется к более оптимистичной оценке перспектив рубля - "Велес Капитал"

Валютный рынок, возможно, вернется к более оптимистичной оценке перспектив курса рубля в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Рубль в конце текущей рабочей недели развивает восходящую коррекцию от минимумов с апреля к доллару и евро и самого низкого значения с мая к юаню. С технической точки зрения сам по себе уход валютных пар ниже психологически важных значений (70 руб./$1, 75 руб./EUR1 и 10 руб. за юань) - уже позитивный сигнал, предвещающий развитие коррекционных покупок рубля с целевыми уровнями 65 руб./$1, 68 руб./EUR1 и 9,30 руб. за юань. У указанных значений будет решаться судьба как краткосрочного, так и среднесрочного трендов, - пишет эксперт. - Краткосрочно на этой неделе на рынке установилось явное преимущество рублевых "медведей", что указывает на риски возвращения к недавним минимумам. С другой стороны, в последнюю неделю года рублю будут помогать налоговый период, а также его общая перепроданность. Не исключено, что рынок переоценил негативный эффект вводимых санкций и вернется к более оптимистичной оценке перспектив рубля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.