Возможно продолжение снижения цены акций CarMax в пятницу - Инвестбанк Синара

Возможно продолжение снижения цены акций CarMax Inc. на торгах в пятницу, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Чистая прибыль CarMax по итогам 3К22 составила $0,24 на акцию, выручка - $6,51 млрд. Оба показателя оказались ниже ожиданий рынка ($0,65 и $7,16 млрд соответственно). На наш взгляд, снижение котировок бумаг эмитента на 3,7% в четверг не вполне учитывает негативный характер новости", - отмечают эксперты в комментарии.

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