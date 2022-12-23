БКС Экспресс сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Группы Позитив

Аналитики БКС Экспресс сохраняют позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Positive Technologies, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Акции компании завершают год в хорошем плюсе, против минуса по индексу Мосбиржи и отраслевого индекса информационных технологий. Они также вошли в котировальный список первого уровня. "Группа Позитив" была все время открытой и публиковала сильные отчеты и выплачивала дивиденды. Все это происходит во время санкций и ухода иностранных компаний, чью долю на рынке и забирала группа. Бумаги эмитента уникальны - это единственный публичный представитель рынка кибербезопасности России. Не так давно компания успешно провела SPO и увеличила количество акций в свободном обращение. Учитывая ожидающийся дальнейший рост отечественного рынка кибербезопасности, долгосрочный взгляд на акции остается положительным", - пишет эксперт Павел Гаврилов в комментарии.

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