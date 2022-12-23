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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3800-3880п - Freedom Finance Global
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23 декабря 2022 года 15:00
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3800-3880п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3800-3880 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "22 декабря S&P 500 в течение большей части сессии торговался под отметкой 3800 пунктов, что является самым низким уровнем за последние полтора месяца. Однако во второй половине торговой сессии основным фондовым индексам удалось отыграть часть потерь. Данный уровень может выступить поддержкой для S&P 500, однако сейчас инициативу захватили "медведи", поскольку в целом инвесторы негативно оценивают перспективы американской экономики", - пишет Кононов. Аналитик подчеркивает, что индекс широкого рынка двигался в негативном тренде на протяжении всего 2022г. Однако с 1928г было всего четыре случая, когда этот бенчмарк падал два года подряд: во время Великой депрессии, на фоне Второй мировой войны, нефтяного кризиса 1970-х и после лопания пузыря доткомов. Как следствие, можно ожидать ралли S&P 500 в 2023г, полагает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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