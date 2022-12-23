Сокращение долга говорит об улучшении операционной эффективности American Airlines - Freedom Finance Global

Уверенно сокращение долга American Airlines Group сигнализирует об улучшении операционной эффективности и способности компании поддерживать программу капитальных расходов, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"American Airlines объявила 19 декабря о полном погашении рассчитанной до декабря 2023г кредитной линии на сумму $1,175 млрд. Общий долг компании может снизиться более чем на $7,5 млрд уже к концу 2022г. За последние 10 лет компания существенно нарастила долг: соотношение между совокупной задолженностью и активами выросло с 33,6% в ноябре 2012г до 67% по итогам последнего отчетного квартала. Ситуация с покрытием процентных расходов постепенно ухудшалась с 2016г и приблизилась к критической в период пандемии. Мы позитивно оцениваем шаги менеджмента American Airlines по снижению долговой нагрузки, что сигнализирует об улучшении операционной эффективности и способности компании поддерживать программу капитальных расходов, в том числе за счет своих средств", - пишет эксперт инвесткомпании.

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