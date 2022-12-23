Декабрьское ослабление рубля увеличивает риски ужесточения позиции ЦБ по ставке - "Велес Капитал"

Декабрьское ослабление рубля увеличивает риски ужесточения позиции ЦБР по ключевой ставке на ближайшем заседании, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Активизация в пятницу продаж валютной выручки экспортерами к налоговым платежам, вероятно, локально поддерживает рубль, позволяя отыгрывать часть существенных потерь за последние дни, - пишет эксперт. - Мы не исключаем сохранения возможности новых максимумов по валютным парам на рынке РФ в ближайшее время, однако затем все же ожидаем некоторой коррекции рубля вверх и восстановления баланса на рынке. При этом резким ослаблением в декабре рубль возможно заранее уже отыграл часть неблагоприятного сценария следующего года в виде сокращения экспортной валютной выручки".

По мнению Кравченко, масштаб влияния декабрьского ослабления рубля на проинфляционные риски и позицию ЦБ на ближайшем заседании в 2023г будет во многом зависеть от периода длительности сохранения достигнутых минимумов по российской валюте. Однако декабрьская ситуация может усилить инфляционные ожидания населения и отложить их снижение на более длительный период в 2023г, полагает эксперт.

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