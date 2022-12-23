Потенциал роста котировок акций ЛУКОЙЛа - около 30% на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста котировок акций ЛУКОЙЛа составляет около 30% на горизонте года, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Нефтяная компания прошла через дивидендную отсечку (правда, деньги, придут уже в следующем году) и готова расти вновь. У "ЛУКОЙЛа" отличная история дивидендной доходности, а долговая нагрузка находится на минимальном уровне. Прогнозируем 5300 рублей за акцию на горизонте года, это предполагает рост около 30%", - пишут эксперты.

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