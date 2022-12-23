"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Baidu с целью $100,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целевой ценой $100,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $117,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты полагают, что отмена политики нулевой терпимости к COVID-19 может вызвать увеличение статистики заражений в КНР, и это спровоцирует локальное давление на китайский рынок акций.

"С технической точки зрения акции продолжают двигаться в рамках нисходящего тренда. При объеме короткой позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $117,2 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - пишут аналитики "Финама".

Baidu - китайский интернет-холдинг, известный популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой, аналогом Google.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.