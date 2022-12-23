Дополнительный спрос Минфина на валюту может увеличить давление на рубль - Инвестбанк Синара

Дополнительный спрос Минфина на валюту может увеличить давление на рубль, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Минфин России может начать в 2023г закупки валюты (в первую очередь юаня), если дополнительные нефтегазовые доходы превысят базовый уровень, установленный бюджетным правилом. Антон Силуанов подтверждает, что в следующем году, если цены приемлемы, а ожидания выше 8 трлн руб., Минфин будет выходить на рынок. По нашим оценкам, в следующем году цена Urals в среднем выше $70/барр. обеспечит дополнительные нефтегазовые доходы. Они окажутся выше 8 трлн руб. Дополнительный спрос Минфина на валюту может увеличить давление на рубль, как мы уже видели в ходе применения ведомством механизма бюджетного правила в 2018-2021гг. Мы подтверждаем наш средний прогнозный курс на 2023г USD/RUB 67 руб./$1, с постепенным ослаблением до 72 руб./$1", - пишет эксперт банка.

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