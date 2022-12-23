.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Снижение рынка акций РФ утром в пятницу вслед за миром сдерживает подросшая нефть
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,4%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 0,37% после повышения на 0,18% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,98%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков
 
Рrice cap на нефть не наносит финущерба ни компаниям РФ, ни бюджету - Путин
Действие price cap ("ценового потолка") на российскую нефть не наносит финансового ущерба российским компаниям и бюджету, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. Он отметил, что намерен подписать указ об ответных мерах...
 
Минфин запланировал дополнительно 2 трлн руб. расходов в этом году
Запланированные на 2022 год расходы федерального бюджета решили увеличить на 2 трлн рублей - с утвержденных ранее 29 трлн до 31 трлн, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству источник. Он уточнил, что речь идет о переносе...
 
Ноутбуки ушедших брендов снова появились в РФ
В Россию возвращаются ноутбуки ушедших иностранных брендов — Asus, HP, Lenovo и другие марки начали поставлять по параллельному импорту, пишут "Известия". Ранее наладить поставки лэптопов в РФ не получалось из-за неопределенности перспектив их...
 
23 декабря 2022 года 11:40

Снижение рынка акций РФ утром в пятницу вслед за миром сдерживает подросшая нефть

Москва. 23 декабря. Снижение рынка акций РФ утром в пятницу вслед за внешними фондовыми площадками сдерживает подросшая нефть; индекс МосБиржи пытается стабилизироваться в районе 2120 пунктов при смешанной динамике "фишек" на фоне ослабления рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2117,24 пункта (-0,3%), индекс РТС - 957,12 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 69,67 рубля (+0,72 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Внеочередное собрание акционеров "Татнефти", назначенное на 22 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания. В повестке ВОСА был заявлен вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2022 года.

Ранее совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам 9 месяцев 39,57 руб. на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие. В первом полугодии НК выплатила 32,71 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала могут составить 6,86 руб. на акцию.

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи) получил разрешение от Минфина Бельгии на разблокировку активов всех несанкционных инвесторов, сообщил в четверг сайт бельгийского Минфина.

Добыча нефти в России по итогам 2022 года вырастет примерно на 2%, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак. В то же время, РФ может сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тыс. б/с в связи с введением странами ЕС механизма price cap (потолок цен), отметил Новак. Он также еще раз подчеркнул, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты юридическим лицам тех стран, которые будут требовать в контрактах соответствие цены введенному потолку.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) негативные настроения на мировых рынках усилились после выхода статистики по ВВП США за III квартал - сильный экономический рост сейчас воспринимается как аргумент к дальнейшим жестким действиям ФРС, что оказывает давление на рисковые активы.

Для российского рынка главными событиями конца недели стали новости о выдаче разрешений на разблокировку российских активов в Euroclear и прервавшееся ослабление рубля. В пятницу инвесторы в мире обратят внимание на публикацию в США ценового индекса Core PCE, который таргетирует ФРС. Тем не менее, данные будут лишь за ноябрь, и их влияние на рынок в условиях пониженной торговой активности может быть ограниченным, полагают эксперты.

Стратег Альфа-банка Джон Волш также считает, что сильная макростатистика из США подкрепила опасения по поводу высоких ставок ФРС на более длительном горизонте.

В пятницу азиатские рынки просели после публикации данных по инфляции в Японии, которая достигла 40-летнего максимума. Рост числа случаев заражений COVID-19 в Китае также усиливает негативные настроения. Цены на нефть растут на ожиданиях снижения экспорта российской нефти в декабре - отскок цен на нефть должен оказать поддержку российским акциям, полагает Волш.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают, что индекс широкого рынка акций сохранит консолидацию на текущих уровнях, при этом вероятны пониженные обороты торгов. Инвесторы продолжают наблюдать за рублем, его повышенная волатильность может сохраниться до конца года. На фондовых рынках США в целом год завершается тоже слабо: с начала 2022 года индекс S&P 500 скорректировался на 20%, а Nasdaq потерял более 30%, отмечают эксперты.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что нефтяной оптимизм сгладит внешний фондовый негатив и окажет поддержку рынку акций РФ в пятницу.

"Китай ожидает прохождение пика заболеваемости COVID-19 на последней неделе года. Нефтяной рынок ждет ответных шагов РФ на европейское нефтяное эмбарго и потолок цен. Люксембург и Бельгия размораживают значительную часть принадлежащих российским инвесторам активов. Соответственно, если для внешних рынков проблемой являются негативные ожидания в полупроводниковой отрасли и вероятность продолжения жесткой политики ФРС, то для российского рынка ближайшее будущее может принести положительные сюрпризы в виде роста спроса на нефть в Китае, поступления средств от продажи зарубежных активов и покупки акций в рамках годовой балансировки портфелей. Рубль также имеет шансы на укрепление благодаря пиковым налоговым платежам в конце текущей недели и начале следующей", - считает аналитик.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко отмечает, что ослабление рубля связывается со снижением поступлений от экспорта, главным образом нефти, отгрузка которой, по некоторым данным, значительно сократилась (официальной статистики поставок нет, а косвенные данные неполные). Тем не менее, острой ситуации на рынке не наблюдается, можно констатировать умеренное давление на рубль. Ситуация во многом будет зависеть от восстановления сальдо торгового баланса и действий государства. Интервенции или иные меры, которые привели бы к укреплению рубля, на сегодня маловероятны. Не исключено, что заметное увеличение продаж экспортеров произойдет в начале нового года, полагает аналитик.

"Дочкам" иностранных компаний разрешат платить дивиденды. Новость позитивна для владельцев акций Qiwi (MOEX: QIWI), X5 Group, Fix Price (MOEX: FIXP) и других. Эти компании продолжают деятельность в России и подпадают под критерии возможности выплаты дивидендов. Однако принятое разрешение не означает автоматического возобновления дивидендной практики упомянутых компаний, поскольку этому препятствуют иностранные санкции. На разработку механизмов, позволяющих получать дивиденды владельцам расписок, потребуется время", - отмечает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 1,1-2,2% во главе с Nasdaq, прервав двухдневное рождественское ралли.

Экономика США в июле-сентябре выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательному отчету министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в третьем квартале на 2,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра предварительных данных.

Уверенный рост американской экономики обусловлен, в частности, повышением объемов экспорта, потребительских расходов, а также расходов федеральных и местных органов власти. Во втором квартале этого года ВВП Штатов снизился на 0,6%, в первом - на 1,6%.

Инвесторы опасаются, что сильные макроэкономические показатели, указывающие на устойчивость американской экономики, приведут к укреплению мнений руководителей ФРС о необходимости и возможности дальнейшего повышения процентных ставок, отмечает Bloomberg. Рынок обеспокоенно следит за ястребиными высказываниями представителей американского ЦБ, поскольку ожидает, что жесткие действия регулятора спровоцируют рецессию в экономике.

Негативная динамика индексов акций преобладала в пятницу в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 в начале торгов изменились в пределах 0,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне четверга).

В пятницу стало известно, что потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 3,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, что является максимальным приростом с января 1991 года. Инфляция ускорилась по сравнению с октябрьскими 3,7%. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после подъема на 3,6% в сентябре. Темпы роста были самыми высокими с декабря 1981 года. При этом показатель превысил 2%-ный целевой ориентир центробанка страны восьмой месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение также на 3,7%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром умеренно растут и завершают в "плюсе" вторую неделю подряд на фоне снижения запасов в США и улучшения перспектив спроса в связи со смягчением антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $81,6 за баррель (+0,8% и -1,5% в четверг), февральская цена WTI - $78,25 за баррель (+1% и -1% накануне).

Поддержку рынку также оказывают ожидания сокращения добычи Россией вслед за введением западными странами потолка цен на экспортируемую нефть.

Добыча нефти в РФ в начале следующего года может сократиться на 500-700 тыс. б/с в связи с введением государствами ЕС механизма price cap, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.

Активность торгов на нефтяном рынке резко снизилась перед праздниками, что усиливает его волатильность, отмечает агентство Bloomberg.

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство природного газа из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, которые накрыла снежная буря. По данным Bloomberg, добыча газа в Штатах в четверг сократилась до менее чем 96 млрд кубических футов по сравнению со 100 млрд футов в среду.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-8,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,6%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+28,7% и +13,8% "префы"), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+13%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+7,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+6,3%), OR Group (MOEX: ORUP) (+6,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 3,54 млрд рублей (из них 761,26 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 446,98 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 254,01 млн рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 декабря 2022 года 12:11
Нефтяные цены, вероятно, закончат торги недели в "зеленой зоне" - "Финам"
Нефтяные цены, вероятно, закончат торги текущей недели в "зеленой зоне", полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Это будет вторая подряд неделя восстановления после сильной ценовой просадки в начале декабря. К пятнице недельный прирост Brent составляет около 3%. В качестве фактора...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 11:51
Котировки золота в 1П23 могут закрепиться выше $1900/унц. - "Велес Капитал"
Котировки золота в I полугодии 2023г могут закрепиться выше $1900 за тройскую унцию, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Цены на золото в марте 2022г на фоне вспышки геополитической напряженности поднимались выше $2000/унц., но быстро скорректировались вниз, - напоминает эксперт. -...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 11:35
Сильное изменение цены нефти до конца 2022г маловероятно - БКС Экспресс
Сильные движения котировок нефти марки Brent от текущего уровня до конце 2022 года маловероятны, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Утром пятницы отмечается процентный подъем к $82 за баррель. Скорее всего, до конца текущего года стоимость контракта не уйдет очень далеко от текущих...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 11:15
Сокращение капзатрат умеренно-негативно для операционной деятельности Северстали - ПСБ
Сокращение капзатрат умеренно-негативно для операционной деятельности "Северстали" в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Северсталь" сократила инвестпрограмму в 2023г приблизительно, на $500 млн, так как большая часть программ зависит от импортного...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 10:59
Вероятна стабилизация курса рубля ниже 70 руб./$1 в ближайшие месяцы - "Мои Инвестиции"
Вероятна стабилизация курса рубля по отношению к доллару США на уровнях ниже 70 руб./$1 в ближайшие месяцы, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Нашей основной стратегией в последние месяцы была диверсификация инвестиций с учетом высокой вероятности ослабления курса рубля, хотя...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 10:44
Возможно укрепление рубля до 65-66 руб./$1 к концу года - "Открытие Инвестиции"
Возможно укрепление рубля до 65-66 руб./$1 к концу года, считает аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. "Рубль начал день с привычного ослабления, но во второй половине дня резко развернулся и на меньших объёмах не только отыграл потери дня текущего, но и забрал часть движения предыдущего...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 10:29
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США: - Дефлятор расходов на личное потребление (PCE) в США за ноябрь; - Заказы на товары длительного пользования и продажи новых домов в США за ноябрь. Настоящее...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 10:17
Рубль готов выйти из пике - Freedom Finance Global
Рубль готов выйти из пике, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Рубль приостановил падение. Пара USD/RUB накануне вернулась на максимумы с апреля, преодолев уровень 70 руб./$1, курс EUR/RUB понимался выше 76 руб./EUR1. Торговые объемы...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 10:06
Рубль может укрепиться до 67-68 руб./$1 в пятницу - Sber CIB
рс рубля может укрепиться до уровней 67-68 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, считают аналитики Sber CIB. Цена нефти марки Brent может вырасти до $83 за баррель в пятницу из-за опасений за стабильность нефтедобычи (учитывая резкое похолодание на юге США, некоторые скважины в Техасе могут...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 09:54
Динамика рубля будет ключевым драйвером для ОФЗ в ближайшие дни - ПСБ
Динамика курса рубля в ближайшие дни останется ключевым драйвером для рынка рублевых гособлигаций, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Ожидаем, что при стабилизации курса рубля в диапазоне 65-70 руб./$1 цены ОФЗ будут консолидироваться на...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 09:41
Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу в диапазоне 2110-2140п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу с умеренного изменения не более на 0,5-0,8%, в диапазоне 2110-2140 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 09:32
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики
Москва. 23 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие месяцы, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 09:31
Идей для уверенного роста котировок нефти в настоящее время нет - ПСБ
Идей для уверенного роста котировок нефти в настоящее время не видно, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent в четверг не смогли закрепиться на повышенных уровнях в отсутствие явных для этого факторов. Надежды на открытие Китая, а значит,...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 09:21
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Pinterest
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Pinterest Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $23,5 за штуку на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Pinterest с начала июня принесли инвесторам доходность порядка 25%, значительно обогнав по динамике индекс S&P...    читать дальше
.
23 декабря 2022 года 09:10
Вероятно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2100-2160п в ближайшее время - БКС Экспресс
Вероятно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2100-2160 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Российский рынок акций в четверг повторил траекторию движений среды. В течение сессии мы видели колебания в обе стороны, но закрытие вновь проходило...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.