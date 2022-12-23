Снижение рынка акций РФ утром в пятницу вслед за миром сдерживает подросшая нефть

Москва. 23 декабря. Снижение рынка акций РФ утром в пятницу вслед за внешними фондовыми площадками сдерживает подросшая нефть; индекс МосБиржи пытается стабилизироваться в районе 2120 пунктов при смешанной динамике "фишек" на фоне ослабления рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2117,24 пункта (-0,3%), индекс РТС - 957,12 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 69,67 рубля (+0,72 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Внеочередное собрание акционеров "Татнефти", назначенное на 22 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания. В повестке ВОСА был заявлен вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2022 года.

Ранее совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам 9 месяцев 39,57 руб. на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие. В первом полугодии НК выплатила 32,71 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала могут составить 6,86 руб. на акцию.

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи) получил разрешение от Минфина Бельгии на разблокировку активов всех несанкционных инвесторов, сообщил в четверг сайт бельгийского Минфина.

Добыча нефти в России по итогам 2022 года вырастет примерно на 2%, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак. В то же время, РФ может сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тыс. б/с в связи с введением странами ЕС механизма price cap (потолок цен), отметил Новак. Он также еще раз подчеркнул, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты юридическим лицам тех стран, которые будут требовать в контрактах соответствие цены введенному потолку.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) негативные настроения на мировых рынках усилились после выхода статистики по ВВП США за III квартал - сильный экономический рост сейчас воспринимается как аргумент к дальнейшим жестким действиям ФРС, что оказывает давление на рисковые активы.

Для российского рынка главными событиями конца недели стали новости о выдаче разрешений на разблокировку российских активов в Euroclear и прервавшееся ослабление рубля. В пятницу инвесторы в мире обратят внимание на публикацию в США ценового индекса Core PCE, который таргетирует ФРС. Тем не менее, данные будут лишь за ноябрь, и их влияние на рынок в условиях пониженной торговой активности может быть ограниченным, полагают эксперты.

Стратег Альфа-банка Джон Волш также считает, что сильная макростатистика из США подкрепила опасения по поводу высоких ставок ФРС на более длительном горизонте.

В пятницу азиатские рынки просели после публикации данных по инфляции в Японии, которая достигла 40-летнего максимума. Рост числа случаев заражений COVID-19 в Китае также усиливает негативные настроения. Цены на нефть растут на ожиданиях снижения экспорта российской нефти в декабре - отскок цен на нефть должен оказать поддержку российским акциям, полагает Волш.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают, что индекс широкого рынка акций сохранит консолидацию на текущих уровнях, при этом вероятны пониженные обороты торгов. Инвесторы продолжают наблюдать за рублем, его повышенная волатильность может сохраниться до конца года. На фондовых рынках США в целом год завершается тоже слабо: с начала 2022 года индекс S&P 500 скорректировался на 20%, а Nasdaq потерял более 30%, отмечают эксперты.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что нефтяной оптимизм сгладит внешний фондовый негатив и окажет поддержку рынку акций РФ в пятницу.

"Китай ожидает прохождение пика заболеваемости COVID-19 на последней неделе года. Нефтяной рынок ждет ответных шагов РФ на европейское нефтяное эмбарго и потолок цен. Люксембург и Бельгия размораживают значительную часть принадлежащих российским инвесторам активов. Соответственно, если для внешних рынков проблемой являются негативные ожидания в полупроводниковой отрасли и вероятность продолжения жесткой политики ФРС, то для российского рынка ближайшее будущее может принести положительные сюрпризы в виде роста спроса на нефть в Китае, поступления средств от продажи зарубежных активов и покупки акций в рамках годовой балансировки портфелей. Рубль также имеет шансы на укрепление благодаря пиковым налоговым платежам в конце текущей недели и начале следующей", - считает аналитик.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко отмечает, что ослабление рубля связывается со снижением поступлений от экспорта, главным образом нефти, отгрузка которой, по некоторым данным, значительно сократилась (официальной статистики поставок нет, а косвенные данные неполные). Тем не менее, острой ситуации на рынке не наблюдается, можно констатировать умеренное давление на рубль. Ситуация во многом будет зависеть от восстановления сальдо торгового баланса и действий государства. Интервенции или иные меры, которые привели бы к укреплению рубля, на сегодня маловероятны. Не исключено, что заметное увеличение продаж экспортеров произойдет в начале нового года, полагает аналитик.

"Дочкам" иностранных компаний разрешат платить дивиденды. Новость позитивна для владельцев акций Qiwi (MOEX: QIWI), X5 Group, Fix Price (MOEX: FIXP) и других. Эти компании продолжают деятельность в России и подпадают под критерии возможности выплаты дивидендов. Однако принятое разрешение не означает автоматического возобновления дивидендной практики упомянутых компаний, поскольку этому препятствуют иностранные санкции. На разработку механизмов, позволяющих получать дивиденды владельцам расписок, потребуется время", - отмечает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 1,1-2,2% во главе с Nasdaq, прервав двухдневное рождественское ралли.

Экономика США в июле-сентябре выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательному отчету министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в третьем квартале на 2,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра предварительных данных.

Уверенный рост американской экономики обусловлен, в частности, повышением объемов экспорта, потребительских расходов, а также расходов федеральных и местных органов власти. Во втором квартале этого года ВВП Штатов снизился на 0,6%, в первом - на 1,6%.

Инвесторы опасаются, что сильные макроэкономические показатели, указывающие на устойчивость американской экономики, приведут к укреплению мнений руководителей ФРС о необходимости и возможности дальнейшего повышения процентных ставок, отмечает Bloomberg. Рынок обеспокоенно следит за ястребиными высказываниями представителей американского ЦБ, поскольку ожидает, что жесткие действия регулятора спровоцируют рецессию в экономике.

Негативная динамика индексов акций преобладала в пятницу в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 в начале торгов изменились в пределах 0,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне четверга).

В пятницу стало известно, что потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 3,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, что является максимальным приростом с января 1991 года. Инфляция ускорилась по сравнению с октябрьскими 3,7%. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после подъема на 3,6% в сентябре. Темпы роста были самыми высокими с декабря 1981 года. При этом показатель превысил 2%-ный целевой ориентир центробанка страны восьмой месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение также на 3,7%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром умеренно растут и завершают в "плюсе" вторую неделю подряд на фоне снижения запасов в США и улучшения перспектив спроса в связи со смягчением антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $81,6 за баррель (+0,8% и -1,5% в четверг), февральская цена WTI - $78,25 за баррель (+1% и -1% накануне).

Поддержку рынку также оказывают ожидания сокращения добычи Россией вслед за введением западными странами потолка цен на экспортируемую нефть.

Добыча нефти в РФ в начале следующего года может сократиться на 500-700 тыс. б/с в связи с введением государствами ЕС механизма price cap, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.

Активность торгов на нефтяном рынке резко снизилась перед праздниками, что усиливает его волатильность, отмечает агентство Bloomberg.

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство природного газа из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, которые накрыла снежная буря. По данным Bloomberg, добыча газа в Штатах в четверг сократилась до менее чем 96 млрд кубических футов по сравнению со 100 млрд футов в среду.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-8,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,6%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+28,7% и +13,8% "префы"), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+13%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+7,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+6,3%), OR Group (MOEX: ORUP) (+6,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 3,54 млрд рублей (из них 761,26 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 446,98 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 254,01 млн рублей на акции ВТБ).