Сокращение капзатрат умеренно-негативно для операционной деятельности Северстали - ПСБ

Сокращение капзатрат умеренно-негативно для операционной деятельности "Северстали" в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Северсталь" сократила инвестпрограмму в 2023г приблизительно, на $500 млн, так как большая часть программ зависит от импортного оборудования. Так, капзатраты на этот год установлены примерно на уровне 2022г. С одной стороны, в моменте новость о сокращении капзатрат в текущих условиях скорее позитивный сигнал для "Северстали", но он должен полностью нивелироваться неопределенностью сроков возвращения к дивидендным выплатам. С другой стороны, если смотреть на долгосрочную перспективу, то снижение капитальных затрат - это умеренно негативная новость для операционной деятельности Северстали", - пишут аналитики банка.

Взгляд экспертов ПСБ, на компанию в 2023г умеренно позитивный с целевой ценой 890 руб./акц. на фоне ослабления курса рубля и ожиданий небольшого восстановления экспорта компании. Сдерживающим фактором, по их мнению, является ограниченный потенциал роста цен на сталь в 2023г и неопределенность относительно дивидендов.

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