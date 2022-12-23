Вероятна стабилизация курса рубля ниже 70 руб./$1 в ближайшие месяцы - "Мои Инвестиции"

Вероятна стабилизация курса рубля по отношению к доллару США на уровнях ниже 70 руб./$1 в ближайшие месяцы, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Нашей основной стратегией в последние месяцы была диверсификация инвестиций с учетом высокой вероятности ослабления курса рубля, хотя столь резкое движение по валюте стало неожиданностью. Мы ожидаем, что пара USD/RUB стабилизируется на уровнях ниже 70 руб./$1 в ближайшие месяцы, однако продолжаем придерживаться принципа диверсификации и отмечаем привлекательность "замещающих" облигаций, облигаций в юанях, золота и акций компаний, выигрывающих от ослабления курса рубля (в первую очередь металлургов)", - пишут эксперты в комментарии.

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