Возможно укрепление рубля до 65-66 руб./$1 к концу года - "Открытие Инвестиции"

Возможно укрепление рубля до 65-66 руб./$1 к концу года, считает аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Рубль начал день с привычного ослабления, но во второй половине дня резко развернулся и на меньших объёмах не только отыграл потери дня текущего, но и забрал часть движения предыдущего дня. Вероятно, что мы всё-таки наблюдали окончание весьма мощной волны ослабления рубля на фоне существенных движений капитала", - отмечает эксперт.

Причин для этого, по мнению Кочеткова, могло быть несколько, включая: спекулятивную активность, снижение валютной выручки на фоне европейского нефтяного эмбарго, подготовку российских компаний к обеспечению экспорта (покупка танкеров, резервирование средств на страхование), а также вывод капитала после реализации еврооблигаций РФ субъектами из дружественных стран.

Также аналитик напоминает, что некоторые представители правительства считают выгодным для экономики курсом значение около 70 руб./$1. "В пятницу и грядущий понедельник пройдут пиковые налоговые платежи, что также должно оказать поддержку рублю. Мы даже не исключаем движение в сторону 65,0-66,0 за доллар к концу года", - прогнозирует Кочетков.

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