Рубль готов выйти из пике - Freedom Finance Global

Рубль готов выйти из пике, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Рубль приостановил падение. Пара USD/RUB накануне вернулась на максимумы с апреля, преодолев уровень 70 руб./$1, курс EUR/RUB понимался выше 76 руб./EUR1. Торговые объемы в последние дни примерно на 40% больше, чем в начале месяца. Ослабление рубля связывается со снижением поступлений от экспорта, главным образом нефти, отгрузка которой, по некоторым данным, значительно сократилась. Стоит отметить, что официальной статистики поставок нет, а косвенные данные неполные", - отмечает эксперт.

Тем не менее острой ситуации на рынке, по мнению Ващенко, не наблюдается. Аналитик констатирует умеренное давление на рубль. "Ситуация во многом будет зависеть от восстановления сальдо торгового баланса и действий государства, - считает он. - Интервенции или иные меры, которые привели бы к укреплению рубля, на сегодня маловероятны. Сохраняем прогноз снижения пары USD/RUB в диапазон 60-65 руб./$1. На это, возможно, потребуется больше времени, не исключено, что заметное увеличение продаж экспортеров произойдет в начале нового года".

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