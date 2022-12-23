Рубль может укрепиться до 67-68 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Курс рубля может укрепиться до уровней 67-68 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, считают аналитики Sber CIB.

Цена нефти марки Brent может вырасти до $83 за баррель в пятницу из-за опасений за стабильность нефтедобычи (учитывая резкое похолодание на юге США, некоторые скважины в Техасе могут быть остановлены), указывают эксперты инвестбанка.

Котировки ОФЗ, скорее всего, будут стабильны в пятницу, если рубль закрепится ниже руб./$1, отмечают в Sber CIB.

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