Динамика рубля будет ключевым драйвером для ОФЗ в ближайшие дни - ПСБ

Динамика курса рубля в ближайшие дни останется ключевым драйвером для рынка рублевых гособлигаций, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Ожидаем, что при стабилизации курса рубля в диапазоне 65-70 руб./$1 цены ОФЗ будут консолидироваться на достигнутом уровне. При более сильном укреплении рубля доходность длинных ОФЗ может снизиться на 10-20 б.п., вернувшись к уровням начала декабря, - пишет эксперт.

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