Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 23 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие месяцы, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги четверга снижением, прервав таким образом двухдневное рождественское ралли. Инвесторы оценивали свежие статистические данные. Экономика США в июле-сентябре выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательному отчету министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в третьем квартале на 2,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра предварительных данных. Уверенный рост американской экономики обусловлен, в частности, повышением объемов экспорта, потребительских расходов, а также расходов федеральных и местных органов власти. Во втором квартале этого года ВВП Штатов снизился на 0,6%, в первом - на 1,6%.

Инвесторы опасаются, что сильные макроэкономические показатели, указывающие на устойчивость американской экономики, приведут к укреплению мнений руководителей ФРС о необходимости и возможности дальнейшего повышения процентных ставок, отмечает Bloomberg. Рынок обеспокоенно следит за ястребиными высказываниями представителей американского ЦБ, поскольку ожидает, что жесткие действия регулятора спровоцируют рецессию в экономике.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций днем ранее на статданных. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов снизилось на 1,07%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК уменьшился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:27 МСК упало на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,6%.

Вместе с тем цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд на фоне снижения запасов в США и улучшения перспектив спроса в связи со смягчением антиковидных ограничений в Китае. Поддержку рынку также оказывают ожидания сокращения добычи Россией вслед за введением западными странами потолка цен на экспортируемую нефть. Добыча нефти в РФ в начале следующего года может сократиться на 500-700 тыс. б/с в связи с введением государствами ЕС механизма prica cap, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $81,67 за баррель, что на 0,85% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1,5%, до $80,98 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,93%, до $78,21 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 1%, до $77,49 за баррель. Активность торгов на нефтяном рынке резко снизилась перед праздниками, что усиливает его волатильность.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 18,457 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,196 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 декабря вырос на 0,1% и составил 108,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 822,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+1,14%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,3%) и "МТС-001P-22" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001Р-01" (-0,46%), "Банк ФК Открытие БО-П09" (-0,2%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) завершило размещение 5-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 14 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,8% годовых, а объем размещения от 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,68% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через 2,25 года (22 марта 2025 года) на уровне 8,87% годовых.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) завершило размещение 5-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года на уровне 9,46% годовых.

ПАО "МОЭК" завершило размещение 6-летнего выпуска облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,3% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 9,52% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны.

ЛК "Роделен" завершила размещение 5-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 16,1% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершило размещение облигаций серий БО-001P-29 и БО-001P-30 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ. Объем выпуска БО-001P-29 - 54,8 млрд рублей, серии БО-001P-30 - 4,5 млрд рублей. Дата погашения серии БО-001P-29 - 28 ноября 2032 года, серии БО-001P-30 - 28 октября 2032 года. Ставка 1-го купона выпуска БО-001P-29 установлена на уровне 9,2% годовых, облигаций серии БО-001P-30 - на уровне 9,46% годовых.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 23 декабря начнет размещение выпуска жилищных облигаций серии БО-001P-31 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Дата погашения займа - 28 сентября 2032 года. Другие параметры эмиссии пока не раскрываются.

Кроме того, ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило ставку 1-го купона 10-летних жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-32 объемом 6,1 млрд рублей в размере 8,2% годовых. Длительность 1-го купона составит 2 месяца, последующие купоны ежемесячные. Ставки купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс премия в размере 0,7% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 22 декабря. Техразмещение запланировано на 23 декабря.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" установила ставку 1-го и единственного купона годового выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К407 объемом 30 млрд рублей на уровне 8,53% годовых. Техразмещение запланировано на 23 декабря.

ООО "Феррони" 26 декабря начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% - в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го 18-го и 24-го купонных периодов.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 1-го купона 15-летнего выпуска облигаций серии 001P-07R объемом 30 млрд рублей на уровне 8,8% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 9,09% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 22 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых, а объем выпуска - не менее 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 27 декабря.

АО "ЕвроТранс" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом от 3 млрд рублей на уровне не выше 13,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность 14,37% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Московская биржа 6 декабря зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

АО "Гидромашсервис" 23 декабря планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 12,28-12,82% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 29 декабря. В ноябре эмитент досрочно погасил почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 2,9 млрд рублей, в результате чего в обращении остались оба выпуска объемом по 1,5 млрд рублей каждый. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "ДелоПортс" 23 декабря с 11:00 до 12:00 МСК планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-03. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Ранее в раскрытии компании сообщалось, что эмитент готовит выпуск облигаций объемом не более 10 млрд рублей со сроком обращения, заканчивающимся не позднее 30 июня 2025 года. Ставка купона по займу составит не более 12% годовых, купоны полугодовые. Одновременно с планами о размещении облигаций, компания выставила оферту на выкуп, находящегося в обращении выпуска серии 001Р-02. Период предъявления бумаг к оферте - 21-27 декабря. Дата приобретения - 29 декабря. Объем выкупа составит не более 140 тыс. штук, цена приобретения - 100% от номинала. Расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Компания разместила 7-летний выпуск на $140 млн в апреле 2018 года по ставке 6,75% годовых.

ООО "Глоракс" перенесло сбор заявок на 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей с 22 декабря на неопределенную дату "в связи с рыночной конъюнктурой". Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,31% годовых. Купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" установила ставку 40-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.