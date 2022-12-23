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23 декабря 2022 года 09:31
Идей для уверенного роста котировок нефти в настоящее время нет - ПСБ
Идей для уверенного роста котировок нефти в настоящее время не видно, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent в четверг не смогли закрепиться на повышенных уровнях в отсутствие явных для этого факторов. Надежды на открытие Китая, а значит, возврат к наращиванию спроса на энергоносители - сейчас основная идея в нефти. Но сдерживающим фактором выступают риски рецессии в развитых экономиках и период затягивания высоких долларовых ставок. Перед выходными идей для роста цен на нефть особо нет, поэтому цена нефти марки Brent может вернуться в район $80-82 за баррель", - пишет аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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