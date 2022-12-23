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23 декабря 2022 года 09:02

Цены на нефть завершают в плюсе вторую неделю подряд

Фондовые индексы США завершили торги в четверг падением. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги четверга снижением, прервав таким образом двухдневное рождественское ралли.

Инвесторы оценивали свежие статистические данные. Экономика США в июле-сентябре выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательному отчету министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в третьем квартале на 2,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра предварительных данных.

Уверенный рост американской экономики обусловлен, в частности, повышением объемов экспорта, потребительских расходов, а также расходов федеральных и местных органов власти.

Во втором квартале этого года ВВП Штатов снизился на 0,6%, в первом - на 1,6%.

Между тем инвесторы опасаются, что сильные макроэкономические показатели, указывающие на устойчивость американской экономики, приведут к укреплению мнений руководителей ФРС о необходимости и возможности дальнейшего повышения процентных ставок, отмечает Bloomberg. Рынок обеспокоенно следит за ястребиными высказываниями представителей американского ЦБ, поскольку ожидает, что жесткие действия регулятора спровоцируют рецессию в экономике.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 216 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее этот показатель составлял 214 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали рост до 222 тыс. с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

В то же время объемы торгов на американском рынке начинают сокращаться по мере приближения конца года, что делает его более подверженным колебаниям, отмечает MarketWatch.

Котировки акций дилера подержанных автомобилей CarMax Inc. (SPB: KMX) упали на 3,7%. Компания в третьем финквартале сократила чистую прибыль и выручку гораздо сильнее прогнозов рынка на фоне сохранения проблем с ценовой доступностью машин.

Бумаги производителя чипов памяти Micron Technology (SPB: MU) потеряли в цене 3,4%. Компания зафиксировала чистый убыток и резко сократила выручку в квартале, завершившемся 2 декабря.

Рыночная стоимость производителя спортивной одежды Under Armour Inc. (SPB: UA) снизилась на 2,4%. Новым президентом и главным исполнительным директором компании с 27 февраля станет Стефани Линнарц, в настоящее время занимающий должность президента Marriott International (SPB: MAR). Акции Marriott опускаются на 0,5%.

Цена бумаг оператора сети кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC) Holdings Inc. упала на 7,4% после объявления об обратном сплите акций с коэффициентом "1 к 10". Кроме того, AMC объявила о безрезультатном завершении переговоров о покупке кинотеатров объявившей о банкротстве британской сети Cineworld.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 348,99 пункта (1,05%) и составил 33039,06 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился к этому времени на 56,05 пункта (1,45%) - до 3822,39 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 233,25 пункта (2,18%) и составил 10476,12 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций днем ранее на статданных.

Экономика США в июле-сентябре выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным. Таким образом, показатель был улучшен с предварительно объявленных 2,9%. Аналитики, в основном, не ожидали пересмотра.

При этом инвесторы опасаются, что данные об устойчивости американской экономики могут укрепить мнение руководителей Федеральной резервной системы о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Рынок внимательно следит за "ястребиными" высказываниями представителей американского ЦБ, поскольку ожидает, что жесткие действия регулятора спровоцируют рецессию.

Между тем в пятницу стало известно, что потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 3,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, что является максимальным приростом с января 1991 года. Инфляция ускорилась по сравнению с октябрьскими 3,7%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после подъема на 3,6% в сентябре. Темпы роста были самыми высокими с декабря 1981 года. При этом показатель превысил 2%-ный целевой ориентир центробанка страны восьмой месяц подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение также на 3,7%, сообщает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:26 МСК снизилось на 1%.

В число лидеров снижения котировок входят акций технологических компаний Advantest Corp. (-4,5%) и Tokyo Electron Ltd. (-3,8%), производителя алкогольных и безалкогольных напитков Sapporo Holdings Ltd. (-3,4%).

Кроме того, дешевеют бумаги автопроизводителей Nissan Motor (-2%), Toyota Motor (-1, 3%), Mitsubishi Motors (-2,5%), Mazda Motor (-1,1%).

Между тем растет цена акций представителей финансового сектора, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+2,8%) и Chiba Bank Ltd. (+1,8%), а также генерирующих компаний Kansai Electric Power (+5,7%) и Tokyo Electric Power Co. (+4,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК уменьшился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже снизилась цена акций Alibaba Health Information Technology Ltd., которая предоставляет ИТ-услуги в медицинской сфере, - на 5,1%.

Также дешевеют бумаги автопроизводителей Geely и BYD - на 3,3% и 4,5% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 3%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,5%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:27 МСК опустилось на 1,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,6%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подешевели на 0,2%, производителя насосного оборудования GUD Holdings - на 5,6%, владельца курортов Star Entertainment Group - на 4,8%.

Снизилась стоимость технологических компаний, включая Xero (-1,9%), Seek (-1,7%) и Computershare (-0,7%).

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд на фоне снижения запасов в США и улучшения перспектив спроса в связи со смягчением антиковидных ограничений в Китае.

Поддержку рынку также оказывают ожидания сокращения добычи Россией вслед за введением западными странами потолка цен на экспортируемую нефть.

Добыча нефти в РФ в начале следующего года может сократиться на 500-700 тыс. б/с в связи с введением государствами ЕС механизма prica cap, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $81,57 за баррель, что на $0,59(0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,22 (1,5%), до $80,98 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,71 (0,92%), до $78,2 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,8 (1%), до $77,49 за баррель.

Активность торгов на нефтяном рынке резко снизилась перед праздниками, что усиливает его волатильность, отмечает агентство Bloomberg.

"Трейдеры, кажется, уже готовы к каникулам, - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Эд Мойя. - Важнейшим фактором для рынка остается ситуация в Китае, и оптимизм, связанный с тем, что снятие ограничений продолжится, а спрос на нефть - вырастет, сохраняется".

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство природного газа из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, которые накрыла снежная буря. По данным Bloomberg, добыча газа в Штатах в четверг сократилась менее чем до 96 млрд кубических футов по сравнению со 100 млрд футов в среду.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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