Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне приостановившегося роста UST

Москва. 22 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне приостановившегося роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 98 базисных пунктов, подорожав до 60,03% от номинала (их доходность снизилась на 16 базисных пунктов и составила 10,49% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в четверг на 220 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 61,4% от номинала (их доходность выросла на 37 базисных пунктов, до 10,01% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 38 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 10 базисных пунктов - до 41,2% от номинала (его доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 12,86% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 3 базисных пункта, подорожав до 43,26% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 32,62% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 10 базисных пунктов - до 43,22% от номинала (доходность не изменилась и составила 25,49% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 2 базисных пункта, до 41,13% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 21,8% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 3 базисных пункта, до 81,43% от номинала (его доходность выросла на 50 базисных пунктов - до 34,58% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 64,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых рынках капитала после локальной позитивной коррекции вновь ухудшилась на опасениях глобальных инвесторов за состояние мировой экономики в условиях активного ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими Центробанками.

Американские фондовые индексы начали торги четверга снижением, несмотря на сильные данные по изменению ВВП США в третьем квартале. Экономика США в июле-сентябре выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в третьем квартале на 2,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра предварительных данных. Уверенный рост американской экономики обусловлен, в частности, повышением объемов экспорта, потребительских расходов, а также расходов федеральных и местных органов власти. Во втором квартале этого года ВВП Штатов снизился на 0,6%, в первом - на 1,6%.

Между тем инвесторы опасаются, что сильные макроэкономические показатели, указывающие на устойчивость американской экономики, приведут к укреплению мнений руководителей ФРС о необходимости и возможности дальнейшего повышения процентных ставок, отмечает Bloomberg.