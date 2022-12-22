.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль завершил четверг сильным ростом к доллару и евро в рамках коррекции после падения в предыдущие несколько сессий
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,4%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 0,37% после повышения на 0,18% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,98%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков
 
Минпромторг смягчит условия доступа продукции российского автопрома к госзакупкам
Минпромторг отказался от планов ужесточения условий доступа произведенных в России автомобилей к госзакупкам на фоне проблем местных автопроизводителей, связанных с уходом иностранцев из страны, следует из разработанного министерством проекта...
 
Мошенники придумали очередную схему обмана граждан
Мошенники стали обманывать россиян, получивших новые банковские карты. Они звонят людям через 10-15 минут после доставки карты и предлагают якобы ее активировать. На самом деле преступники пытаются выманить данные, чтобы похитить деньги со счета,...
 
В РФ растет спрос на внутренние туры
За счет программ господдержки, сниженных тарифов на размещение в отелях Москвы и Санкт-Петербурга, роста популярности экскурсионных маршрутов и снижения конкуренции со стороны зарубежных направлений сегменту организованных туров внутри страны...
 
22 декабря 2022 года 19:25

Рубль завершил четверг сильным ростом к доллару и евро в рамках коррекции после падения в предыдущие несколько сессий

Москва. 22 декабря. Евро и доллар США заметно подешевели на Московской бирже по итогам четверга; рубль вырос к бивалютной корзине в рамках коррекции после непрерывного падения в течение нескольких сессий подряд, поддержку ему оказала подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам декабря, ожидаемым на следующей неделе.

Курс доллара США составил 68,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,05 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 72 руб. впервые с 29 апреля. Евро стоил 73,55 руб./EUR1, подешевев также на 2,05 рубля. Ранее евро поднимался выше 77 руб. впервые с 27 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,05 рубля - до 71,02 рубля. Курс китайского юаня опустился на 16,02 копейки - до 9,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины четверга, заметно укрепившись к доллару и евро к завершению торговой сессии. Поддержку рублю оказала подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода декабря на следующей неделе, при этом в первой половине дня рубль обновил минимумы конца апреля, так как участники рынка продолжали отыгрывать прогнозируемое снижение экспортных нефтегазовых доходов и ухудшение показателей торгового баланса в связи с введением "потолка" цен на российские нефть и газ.

В Кремле заявили, что ответные меры РФ на установленный "потолок" цен на российскую нефть пока еще не готовы до конца, а ситуация по газу пока анализируется. "Эта ситуация по газу анализируется, а по нефти определенные нюансы в плане согласования формулировок остаются. Как только они будут завершены, мы документ выпустим", - сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В понедельник страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, который начнет действовать с 15 февраля. Ранее в декабре со стороны стран ЕС и G7 вступил в действие "потолок" цен на нефть, размер которого был установлен на уровне $60 за баррель. Основной целью этих действий является ограничение доходов бюджета РФ от продажи энергоресурсов.

Вступление в силу механизма "ценового потолка" для российской нефти в начале декабря - один из факторов, который в последние дни оказывает давление на курс рубля, но не единственный и даже не главный, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"Импорт (в Россию - ИФ), во-первых, пошел более активно, в первую очередь за счет этого (происходит ослабление рубля - ИФ). Сейчас ограничения были введены на нефть, на газ, они с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют, но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие", - сказал Силуанов журналистам в четверг.

Потери, которые рубль несет в декабре, не потребуют пересматривать официальные оценки по инфляции на год, так как пока есть запас относительно прогноза, отметил министр. "У нас инфляция сейчас ниже (прогноза на год - ИФ), поэтому мы считаем, что это сейчас не повлияет на наши ожидания в текущем году", - сказал Силуанов.

Минфин РФ не будет возвращаться к покупке валюты, в частности юаней, на рынке в текущем году, может начать эти операции в 2023 году при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы, как это установлено бюджетным правилом, сообщил кроме того Силуанов.

"В этом году не будем. В следующем, если цены будут приемлемые и ожидания выше 8 трлн рублей, то, как и раньше, мы будем выходить на рынок", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по покупке юаней.

Ранее он не исключал, что покупка "дружественной" валюты на рынке может начаться уже в текущем году, уточняя, что речь идет о покупке юаней. Он говорил, что оценка поступлений на 2023 год базируется на прогнозной цене в $62-63/баррель, а базовые нефтегазовые доходы в бюджете-2023 посчитаны исходя из номинального объема нефтегазовых доходов - 8 трлн рублей на протяжении трех лет с последующей индексацией после 2025 года. "Все, что будет выше, - в "кубышку", - отмечал Силуанов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, во второй половине дня рубль перешел к укреплению по отношению к доллару США и евро, которое заметно ускорилось после 16 часов, при этом всего за несколько часов доллар упал с 72,5 до 68,6 рубля, евро - с 77 до 73 рублей. "При этом каких-то новостей, послуживших поводом для резкого усиления позиций российской валюты, не было. Видимо, поддержку рублю оказывают ускорившиеся продажи валютной выручки экспортерами в преддверии уплаты основных налогов на следующей неделе. Кроме того, котировки нефти за два дня вернули часть утраченных накануне позиций, поднявшись с $81 до $85 за баррель марки Brent на фоне смягчения ковидных ограничений в Китае, а также пополнения стратегических запасов США. Увеличение предложения валюты на Московской бирже может объясняться тем, что сократившие объем закупок российского сырья в ноябре в ожидании решения ЕС по потолку цен на нефть Индия и Китай начали восстанавливать его после 5 декабря", - отмечает Кульков.

"Рубль до середины торгов продолжал дешеветь: доллар установил восьмимесячный максимум немного выше 72,6 руб., евро - около 77,1 руб., юань впервые с конца мая приближался к 10,3 руб. Затем валютные пары резко просели в рамках технической коррекции мощного восходящего движения последних недель. При этом внешний фон для рубля некоторое время был негативным из-за умеренного снижения нефтяных цен. Однако в начале основной российской сессии нефть возобновила активный рост. Вряд ли позитив с мировых рынков мог стать триггером назревшей коррекции рубля. Техническая перекупленность ключевых валютных пар, а также большое количество спекулятивных позиций, которые быстро фиксируют, привели к резкому снижению валют по отношению к рублю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $81,49 за баррель, что на 0,86% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $77,64 за баррель, что на 0,83% ниже итогового значения среды.

Рынок уверенно вырос накануне на данных о резком сокращении запасов нефти в США. Подъем мог быть еще более существенным, если бы не прогнозы ухудшения погодных условий в Штатах, которое, вероятно, ограничит передвижение граждан по стране в рождественские праздники, отмечают аналитики XM, мнение которых приводит Market Watch.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты ожидали менее существенного сокращения - на 2,5 млн баррелей.

Подъем нефтяного рынка, отмечавшийся ранее в четверг, сошел на нет в том числе из-за укрепления доллара США, начавшегося после улучшения министерством торговли США оценки роста ВВП за третий квартал.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 декабря на 1,605 рубля, до 72,1306 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,5532 рубля, до 76,6446 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в четверг 1,356 рубля по отношению к среде и составил 71,8885 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 1,0375 рубля и составил 71,5766 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 240,606 млн, из которых $708,34 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 532,266 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 1,6825 рубля, до 76,7759 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,0141 рубля, подорожав до 76,1185 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR939,664 млн, из которых EUR453,802 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR485,862 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 2 базисных пункта - до 7,61% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,85% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 декабря 2022 года 19:50
Рынок акций РФ в четверг подрос, отскочил вверх индекс РТС за счет укрепления рубля
Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ завершил торги в четверг умеренным ростом большинства blue chips, несмотря на ухудшение вечером внешних фондовых настроений и на растерявшую дневной рост нефть (Brent просела ниже $82 за баррель); индекс РТС отскочил вверх на фоне укрепления рубля после затяжного снижения, лидировали в росте акции ВТБ (+2,7%) на корпоративных новостях.    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 19:05
Торговый диапазон по индексу Мосбиржи составит в пятницу 2100-2200пп - Freedom Finance Global
Торговый диапазон по индексу Мосбиржи составит в пятницу 2100-2200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Эксперт отмечает, что в начале сессии российский фондовый рынок показывал весьма противоречивую динамику, во второй половине дня сменившуюся ростом. К...    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 19:05
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне приостановившегося роста UST
Москва. 22 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне приостановившегося роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries).    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 18:30
Brent возвращается в диапазон $80-90 за баррель - Freedom Finance Global
Цена нефти марки Brent возвращается в диапазон $80-90 за баррель, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на торгах 22 декабря поднялась на 1,53%, до $83,41 за баррель, а накануне котировка этого актива закрылась ростом на...    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 17:58
"КИТ Финанс Брокер" снизил прогнозную цену акций ВТБ до 0,02 руб
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций ВТБ до 0,02 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании. Рекомендация "держать" для бумаг банка была при этом сохранена экспертами. "Появилась информация, что ЦБ РФ...    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 17:28
Индекс Мосбиржи может подняться к 2600п к концу 2023г - Sber CIB
Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 2600 пунктов к концу следующего года, считают аналитики Sber CIB. "Индекс Мосбиржи, который рос в начале текущего года, заканчивает его существенно ниже уровней, на которых держался в начале 2020 года. Это обусловлено опасениями, что экономика РФ окажется...    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 16:59
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов ЛСР серии 001P-08 - "Открытие Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций "Группы ЛСР" серии 001P-08 (риск: умеренный; инвестиционный горизонт: 1 год, рекомендуемая доля в портфеле: 5%), считают аналитики "Открытие Инвестиции". Ориентир доходности выпуска - не выше 12,63% годовых. Срок обращения - 3 года....    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 16:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Disney с целью $105
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $105 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,8%, стоп-приказ: $82, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперт ы отмечают, что в четверг ожидается...    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 16:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1250 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,66%, стоп-приказ: 990 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Паритет факторов на рынке нефти в...    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 15:44
S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 3860-3900п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3860-3900 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "S&P 500 удалось закрепиться выше 50-дневной скользящей средней. В то же время RSI остается в зоне нейтральных значений, тогда как MACD...    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 15:40
Рубль после достижения апрельских минимумов к доллару и евро днем подсократил падение благодаря подготовке компаний к налоговым выплатам
Москва. 22 декабря. Доллар США и евро повышаются на Московской бирже в четверг днем, однако заметно сократили темпы роста после того, как достигли новых максимумов с конца апреля. Рубль дешевеет к бивалютной корзине, но все же сумел отыграть часть потерь первой половины дня благодаря подготовке компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам декабря, которые состоятся на следующей неделе.    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 15:21
Вероятно сохранение давления на цену акций Micron в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Вероятно сохранение давления на котировки акций Micron Technology в ближайшее время, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Micron сообщила об убытке в 1К23 ф.г. в размере $0,04 на акцию, в то время как рынок ожидал прибыль ($0,69). Компания приостановила программу...    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 15:00
Инфляция в 2023гя. вероятно, составит около 6,8% - Райффайзенбанк
Инфляция в 2023г превысит целевой уровень ЦБ РФ и может составить около 6,8%, полагают аналитики Райффайзенбанка. По мнению экспертов, по итогам 2022г инфляция может остаться вблизи текущих уровней - в прогнозе Райффайзенбанка заложено замедление до 12,0% г/г. В 2023г, при прочих равных, ценовая...    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 14:42
Рубль сохраняет шанс на укрепление до конца текущего года - "Открытие Инвестиции"
Рубль сохраняет шанс на укрепление до конца текущего года, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Рубль четвёртый день подряд продолжает активно сдавать позиции. В понедельник, когда рубль начал интенсивно слабеть к доллару, мы наблюдали самый...    читать дальше
.
22 декабря 2022 года 14:22
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку в феврале на уровне 7,5% - Росбанк
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку в декабре на уровне 7,5% годовых, говорится в комментарии Росбанка. "Потребительские цены выросли лишь на 0.02% н/н за неделю с 13 по 19 декабря, замедлившись после двух недель роста в начале декабря, в результате, расчетная годовая оценка...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.