Торговый диапазон по индексу Мосбиржи составит в пятницу 2100-2200пп - Freedom Finance Global

Торговый диапазон по индексу Мосбиржи составит в пятницу 2100-2200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт отмечает, что в начале сессии российский фондовый рынок показывал весьма противоречивую динамику, во второй половине дня сменившуюся ростом. К последнему часу торгов индекс Мосбиржи поднялся на 0,15%, а РТС прибавил 3,02%. Позитивом отечественные котировки обеспечила новость о том, что ВТБ за 340 млрд руб. приобретает у ЦБ РФ Банк "Открытие". Стимулировали покупки на российском рынке, по мнению аналитика, также повышение цен на нефть и остановка обвала рубля.

"Индекс Мосбиржи в ходе сессии этой пятницы способен сместиться в диапазон 2100-2200 пунктов", - прогнозирует Мильчакова.

Пара USD/RUB, в моменте пробившая вверх отметку 72 руб./$1, затем скорректировалась до 69,77 руб./$1, пара EUR/RUB опустилась до 74,82 руб./EUR1, отмечается в комментарии. "Наши ориентиры для курса рубля к доллару и евро на торги 23 декабря: 68-70 руб./$1 и 73-74 руб./EUR1", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.