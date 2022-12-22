Brent возвращается в диапазон $80-90 за баррель - Freedom Finance Global

Цена нефти марки Brent возвращается в диапазон $80-90 за баррель, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на торгах 22 декабря поднялась на 1,53%, до $83,41 за баррель, а накануне котировка этого актива закрылась ростом на 2,76%. Еженедельные данные по запасам сырой нефти в США от EIA зафиксировали сокращение объема на 5,89 млн баррелей, тогда как консенсус предполагал снижение запасов лишь на 1,657 млн баррелей. Дополнительным драйвером роста нефтяные котировки обеспечила информация Bloomberg о планах властей КНР отменить трехдневное пребывание в карантине для въезжающих в страну", - отмечает эксперт.

Еженедельная статистика запасов нефти в США, по мнению Чернова, оказывает на ее котировки краткосрочное влияние. В свою очередь, состояние экономики Китая - это долгосрочный определяющий фактор для цен на углеводородное сырье и другие энергоносители, поскольку от КНР во многом зависит спрос на эти товары.

Эксперт полагает, что новости о готовящемся смягчении антиковидных нефть может отыгрывать ростом до конца текущей недели, если не появится новых важных драйверов.

Прогноз стратега инвесткомпании в отношении цены на Brent на ближайшие дни - $85-87 за баррель.

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