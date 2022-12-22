Индекс Мосбиржи может подняться к 2600п к концу 2023г - Sber CIB

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 2600 пунктов к концу следующего года, считают аналитики Sber CIB.

"Индекс Мосбиржи, который рос в начале текущего года, заканчивает его существенно ниже уровней, на которых держался в начале 2020 года. Это обусловлено опасениями, что экономика РФ окажется уязвимой к ограничениям в нефтегазовом секторе, и геополитика не дает поводов для оптимизма. В этом году на фондовом рынке сектора электроэнергетики и телекоммуникаций подтвердили свой "защитный" статус, а основные потери с начала года понесли металлурги, банки и девелоперы", - отмечают эксперты.

По их мнению, российская экономика в 2022 году адаптировалась к новым реалиям лучше, чем ожидалось. Перспективы стали яснее, множество санкций уже учтено в цене активов - акций, облигаций. К факторам роста для российского рынка акций эксперты инвестбанка относят возврат к дивидендным выплатам некоторых компаний, а также возобновление регулярной публикации отчетности и высвобождение "замороженных" активов.

Аналитики Sber CIB также отмечают ряд рисков для российского рынка акций. "Влияние инфраструктурных рисков, скорее всего, сохранится и в 2023 году. Снижение цен на сырьевые товары может ударить по прибыли и дивидендным выплатам некоторых российских компаний. Изменение объемов сырьевого экспорта окажет давление на доходы федерального бюджета, если этот фактор не будет уравновешен ростом цен на соответствующие виды продукции", - указывают они в комментарии.

"Доход на акцию (EPS) у индекса Мосбиржи в 2023 году, как ожидается, снизится на 3%. Умеренное сокращение прибылей в нефтяной отрасли отчасти компенсируется их ростом в финансовом секторе. В таких условиях прогнозируем индекс Мосбиржи на конец 2023 года на уровне 2600 пунктов. Полная доходность составит около 30% с учетом дивидендной доходности в 11-13%", - пишут эксперты.

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