Рубль после достижения апрельских минимумов к доллару и евро днем подсократил падение благодаря подготовке компаний к налоговым выплатам

Москва. 22 декабря. Доллар США и евро повышаются на Московской бирже в четверг днем, однако заметно сократили темпы роста после того, как достигли новых максимумов с конца апреля. Рубль дешевеет к бивалютной корзине, но все же сумел отыграть часть потерь первой половины дня благодаря подготовке компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам декабря, которые состоятся на следующей неделе.

Курс доллара США составил 71,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 74,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 72 руб. впервые с 29 апреля. Евро стоил 76,01 руб./EUR1, подорожав на 41 копейку. Ранее евро поднимался выше 77 руб. впервые с 27 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 59,29 копейки - до 73,66 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 12,6 копейки - до 10,21 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть потерь первой половины дня благодаря спросу компаний-экспортеров на рублевую ликвидность в рамках подготовки к пику налогового периода декабря на следующей неделе. Ранее в четверг рубль обновил минимумы конца апреля, так как участники рынка продолжают отыгрывать прогнозируемое снижение экспортных нефтегазовых доходов и ухудшение показателей торгового баланса в связи с введением "потолка" цен на российские нефть и газ.

В Кремле заявили, что ответные меры РФ на установленный "потолок" цен на российскую нефть пока еще не готовы до конца, а ситуация по газу пока анализируется. "Эта ситуация по газу анализируется, а по нефти определенные нюансы в плане согласования формулировок остаются. Как только они будут завершены, мы документ выпустим", - сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В понедельник страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, который начнет действовать с 15 февраля. Ранее в декабре со стороны стран ЕС и G7 вступил в действие "потолок" цен на нефть, размер которого был установлен на уровне $60 за баррель. Основной целью этих действий является ограничение доходов бюджета РФ от продажи энергоресурсов.

"На этой неделе рубль уже потерял более 8% по отношению к доллару и около 12% с момента вступления в силу ограничения цен на российскую нефть. Таким образом рубль в этом году уступил первое место среди основных валют мира по динамике роста бразильскому реалу. Экспорт российской нефти упал на 11% с 1 по 20 декабря по сравнению с предыдущим месяцем после вступления в силу эмбарго Европейского союза на морские поставки российской нефти, сообщила в среду газета "Коммерсантъ". Впрочем, сейчас основные опасения вызывает отказ крупных владельцев танкеров от перевозки российской нефти, так как ценовой потолок запрещает не только покупать нефть в России, но и предоставлять для этого суда и страховку, если цена нефти выше потолка. По данным Bloomberg за 10 дней с начала действия потолка, в Дальневосточном хабе Козьмино загружено 4,4 млн баррелей по сравнению 8,8 млн баррелей за 10 дней предыдущего месяца", - отмечает аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

"В среду рубль продолжил слабеть, а сегодня курс пары "доллар-рубль" обновил максимум с конца апреля. Другие валюты EM с утра, наоборот, преимущественно укреплялись. Главным фактором ослабления рубля остается снижение торгового профицита, но давление на рубль также оказывают и спекулятивные операции. В четверг продажи валюты компаниями-экспортерами могут усилиться в преддверии пика налогового периода в понедельник, что может ограничивать дальнейший рост курса "доллар-рубль" выше 72,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные о сокращении запасов топлива в США. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,87% - до $83,74 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,84% - до $79,73 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 2,8%, WTI - на 2,7% благодаря данным о падении запасов нефти в США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, стало известно из обнародованного в среду еженедельного отчета министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали роста на 2,5 млн баррелей.

Совокупный объем нефтяных запасов составляет 418,23 млн баррелей, что является минимальным значением для этого времени года за восемь лет.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 2 базисных пункта - до 7,61% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,85% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно.