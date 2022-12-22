"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1250 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,66%, стоп-приказ: 990 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Паритет факторов на рынке нефти в краткосрочной перспективе, вероятно, сохранится. Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции компании, которая с высокой долей вероятности сможет приспособиться к новым реалиям. "НОВАТЭК" не испытывает существенных проблем с реализацией, сохраняет планы по строительству ключевых проектов в сфере СПГ, а также планирует придерживаться своей дивидендной политики", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена может успешно выйти из треугольника и продолжить восходящее движение с целью 1250 рублей. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 990 рублей риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Одним из центральных направлений развития является реализация проектов в сфере СПГ.

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