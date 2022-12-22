S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 3860-3900п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3860-3900 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 удалось закрепиться выше 50-дневной скользящей средней. В то же время RSI остается в зоне нейтральных значений, тогда как MACD по-прежнему указывает на сохранение инициативы за "медведями". Снижение волатильности в преддверии праздников не предполагает значительных движений котировок. Утренняя динамика фьючерсов закладывает продолжение умеренного роста индексов в четверг". - указывает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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