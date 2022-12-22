Вероятно сохранение давления на цену акций Micron в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно сохранение давления на котировки акций Micron Technology в ближайшее время, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Micron сообщила об убытке в 1К23 ф.г. в размере $0,04 на акцию, в то время как рынок ожидал прибыль ($0,69). Компания приостановила программу buyback. В целях экономии средств руководство Micron намерено сократить штат работников на 10% в 2023 году и заморозить выплату бонусов сотрудникам. Согласно прогнозу эмитента, во 2К23 ее убыток составит $0,52-0,72 на акцию, выручка - $3,6-4 млрд против ожидавшегося рынком убытка в $0,3 на акцию при выручке в $3,92 млрд. Мы полагаем, что негативные ожидания относительно перспектив 2023 года приведут к дальнейшему давлению на котировки бумаг Micron", - отмечает эксперт в комментарии.

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