Рубль сохраняет шанс на укрепление до конца текущего года - "Открытие Инвестиции"

Рубль сохраняет шанс на укрепление до конца текущего года, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Рубль четвёртый день подряд продолжает активно сдавать позиции. В понедельник, когда рубль начал интенсивно слабеть к доллару, мы наблюдали самый высокий часовой объём - 24 млрд руб. - на котором рубль как раз укрепился. С тех пор на этой неделе мы больше не видели внутри основной сессии высокого объёма торгов, на котором рубль совершенно чётко прибавлял в цене. Более того, сегодня в первый час основной сессии объём торгов составил 27 млрд руб., и на этом объёме рубль слабел. Это говорит о том, что экспортёры все ещё не активны в продажах валютной выручки, а спрос на валюту ещё не удовлетворён", - указывает эксперт.

Шульгин по-прежнему считает, что у рубля до конца года есть шанс на коррекцию, но пока ещё не видит сигналов к её началу. Аналитик не исключает, что давление продаж валютной выручки экспортёров станет более заметным в пятницу/понедельник. Это должно охладить активность спекулянтов, продающих рубль, заставляя их фиксировать прибыли в коротких позициях по рублю.

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