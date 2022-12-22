ЦБР, скорее всего, сохранит ставку в феврале на уровне 7,5% - Росбанк

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку в декабре на уровне 7,5% годовых, говорится в комментарии Росбанка.

"Потребительские цены выросли лишь на 0.02% н/н за неделю с 13 по 19 декабря, замедлившись после двух недель роста в начале декабря, в результате, расчетная годовая оценка инфляции вновь скорректировалась в направлении 12,2% г/г. В условиях трудно предсказуемой инфляционной динамики выжидательная тактика Банка России выглядит оправданной, особенно учитывая неустойчивое положение российского рубля на валютном рынке. Стремительное ослабление рублевых валютных пар в последнюю неделю может нивелировать дезинфляционные эффекты, которые в том числе обеспечивались стоимостью рубля в последние месяцы", - отмечают эксперты банка.

В условиях высокой внешней неопределённости они сохраняют прогноз ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на предстоящее заседание Банка России 10 февраля, однако не исключают ужесточения вербального сигнала на перспективу 1К23 в целях предотвращения роста инфляционных ожиданий населения и предприятий.

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