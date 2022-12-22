Потенциал дальнейшего роста индекса S&P 500 отсутствует - "БКС Мир Инвестиций"

Потенциал дальнейшего роста индекса S&P 500 отсутствует, считают эксперты "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ").

"Если предположить, что мультипликатор P/E индекса S&P 500 останется неизменным, то за счет ожидаемого роста прибылей рынок может вырасти на 11%. Однако если исходить из нормализации премии за риск, а также рассматривая сценарии рецессии и soft landing, потенциал падения индекса составляет 11%. Тем самым, рассмотренные варианты компенсируют друг друга, что приводит нас к выводу, что индекс S&P 500 в настоящий момент оценен адекватно и не имеет потенциала роста", - пишут аналитики инвесткомпании.

Рынок продолжает снижать прогнозы EPS (прибыли на акцию) американских корпораций, а прогнозы чистой рентабельности компаний выглядят чрезмерно оптимистичными. На взгляд аналитиков, сектора-аутсайдеры в 2023г следующие: материалы (basic materials), банки, ритейл, финтех, соцсети, недвижимость.

Наибольший потенциал роста стратеги видят в следующих секторах и бумагах:

- прибыльные разработчики software - мультипликаторы близки к минимумам, ожидается рост прибыли компаний на 15-20%;

- полупроводники для промышленности, автоиндустрии и дата-центров - рост спроса со стороны этих отраслей более устойчив, чем в сегментах ПК и мобильных устройств;

- платежные системы Visa и Mastercard - максимальная в секторе маржа EBITDA (60-70%) и двузначный рост EPS;

- биотехнологии - ожидаем увеличения M&A активности;

- отдельные бумаги в различных секторах: Walt Disney Co., Exxon Mobil, Constellation Brands, Deere & Co.

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