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Главная / Мнения аналитиков / "Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции Ozon с целью 1508 руб
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22 декабря 2022 года 13:17
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции Ozon с целью 1508 руб
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции Ozon с целевой ценой 1508 руб. за штуку к концу 2023г, что предполагает потенциал роста 8% от текущих уровней, сообщается в материале аналитика Анны Михайловой. "Ozon - один из ведущих игроков e-commerce на российском рынке. Последние годы компания показывала существенно более высокие темпы роста по сравнению с рынком. Ozon характеризуется достаточно сильным брендом, существенным размером продавцов, присутствующих на платформе, а также собственной инфраструктурой (fulfillment и сортировочные центры). По итогам III кв. 2022г на маркетплейсе Ozon было представлено более 180 тыс. продавцов, совокупный объем логистических площадей компании составил более 1,2 млн кв. м. Ozon также осуществляет управление российским онлайн-турагентством Ozon.Travel и владеет долей в группе компаний "Литрес", крупнейшей российской платформе электронных книг", - отмечает эксперт. Аналитик позитивно оценивает выход EBITDA компании в положительную область по итогам III кв. 2022 г, однако полагает, что в ближайшие годы приоритетом Ozon останется обеспечение высоких темпов роста, так что в ближайшие годы рентабельность может варьироваться. В 2023-2024гг Михайлова ожидает капитальные затраты компании в диапазоне 3,5-4,6% от GMV. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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